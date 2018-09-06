â€˜Ä°zmir Enternasyonal FuarÄ±, KÃ¼ltÃ¼rparkâ€™Ä±n tarihine zarar veriyorâ€™

Peyzaj MimarlarÄ± ve Åžehir PlancÄ±larÄ± odalarÄ±nÄ±n Ä°zmir Åžube BaÅŸkanlarÄ±, Ä°zmir Enternasyonal FuarÄ±'nÄ±n KÃ¼ltÃ¼rparkâ€™Ä±n tarihine zarar verdiÄŸini sÃ¶yledi.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir Enternasyonal FuarÄ± öncesi konuÅŸtuÄŸumuz Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Özlem Åženyol Kocaer ve Peyzaj MimarlarÄ± OdasÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Özay Yerlikaya, fuarÄ±n içeriÄŸinden kaynaklÄ± artÄ±k Kültürpark’Ä±n doÄŸasÄ±na ve tarihine zarar verdiÄŸini dile getirdi. Kültürpark Platformu'nun Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi önünde yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda da "Sponsor kuruluÅŸlarÄ±n Kültürpark'Ä± rant aracÄ± olarak kullanmalarÄ±, Kültürpark'Ä±n gerçek iÅŸlevlerine ters düÅŸmektedir. Bu sponsorluk anlaÅŸmasÄ± Kültürpark’a yönelik bir saldÄ±rÄ±dÄ±r, bir kent suçudur, kente ihanettir" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan düzenlenen 87. Ä°zmir Enternasyonal FuarÄ±, yarÄ±n baÅŸlayacak, 16 Eylül’de sona erecek. FuarÄ±n partner ülkesi SÄ±rbistan, odak ülkesi ise Hindistan olacak. Etkinlikler yine Folkart, Vestel ve Migros ana sponsorluÄŸunda gerçekleÅŸecek. Fuar boyunca tiyatro oyunlarÄ±, konserler, sokak gösterileri ve çeÅŸitli etkinlikler olacak.

Kent merkezinde kalan son yeÅŸil doku olan Kültürpark, aynÄ± zamanda birçok canlÄ±ya ev sahipliÄŸi yapÄ±yor ancak bu 10 günlük yoÄŸun süreçte buradaki doÄŸal yaÅŸamÄ±n zarar görmemesine yönelik önlemler bulunmuyor. TMMOB’ye baÄŸlÄ± Peyzaj MimarlarÄ± ve Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± baÅŸkanlarÄ± ile Ä°EF’nin Kültürpark’a etkisi üzerine konuÅŸtuk.

TMMOB Peyzaj MimarlarÄ± OdasÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Özay Yerlikaya, fuarÄ±n hazÄ±rlÄ±k sürecinde Kültürpark’Ä±n içerisinde akÄ±l almaz bir inÅŸaat faaliyeti sürdüÄŸünü belirterek “KuÅŸkusuz tüm bu inÅŸaat faaliyetleri geçici imalatlar olsa da 87 yÄ±lda oluÅŸmuÅŸ flora ve faunayÄ± olumsuz etkiliyor. 87 yÄ±llÄ±k geçmiÅŸe sahip çÄ±karken asÄ±l unutulmamasÄ± gereken ÅŸey Kültürpark’Ä±n kültürel bir miras, tarihsel bir deÄŸer, doÄŸal bir yeÅŸil doku ve çevresiyle yaÅŸayan ve yaÅŸatan bir varlÄ±k olduÄŸudur. Bununla birlikte bu alan, yanlÄ±ÅŸ plan kararlarÄ± nedeniyle kentin içinde sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalan tek yeÅŸil alan olmasÄ± nedeniyle artÄ±k ekolojik açÄ±dan hassas bir bölge durumuna gelmiÅŸtir. DiÄŸer bir ifadeyle Kültürpark’a yapÄ±lan en ufak bir müdahalenin bile, yÄ±kÄ±cÄ± etkileri olabilecektir. Bu nedenle, burada yürütülen her faaliyet son derece önemlidir ve mutlak çok katÄ± bir ÅŸekilde denetlenmelidir. Geçici de olsa yapÄ±sal imalatlara izin verilmemelidir” dedi.

‘KORUMA AMAÇLI Ä°MAR PLANLARI ÇIKARILMALI’

Kültürpark’Ä±n koruma amaçlÄ± imar planlarÄ±nÄ±n da bir an önce çÄ±kmasÄ± gerektiÄŸini de hatÄ±rlatan Yerlikaya “Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi artÄ±k daha fazla beklemeden, kendisinden beklediÄŸimiz “Koruma AmaçlÄ± Ä°mar PlanÄ±”nÄ± ortak akÄ±l ile bir an önce tamamlamalÄ± ve her adÄ±mÄ± atarken burada yer alan canlÄ± varlÄ±ÄŸÄ±n nasÄ±l korunacaÄŸÄ± tek tek açÄ±klanarak parkÄ±n yenilenmesi, doÄŸal malzemelerle dönüÅŸtürülmesi, bitki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±, binalardan ve gereksiz eklentilerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±, hangarlardan ve otoparklardan kurtarÄ±lmasÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. Kültürpark halihazÄ±rda Ä°zmir’in en büyük ve tür çeÅŸitliliÄŸi açÄ±sÄ±ndan en zengin arboretumu (canlÄ± aÄŸaç müzesi) durumundadÄ±r. Bir alanÄ±n arboretum vasfÄ±nÄ± kazanabilmesi için gereken ÅŸart ve koÅŸullarÄ±n zamansal zorluÄŸu göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda bu alanÄ±n arboretum niteliÄŸinde olmasÄ±nÄ±n ne kadar önemli ve deÄŸerli olduÄŸu ortaya çÄ±kmaktadÄ±r, bu yüzden Kültürpark son derece hassas bir ÅŸekilde korunmalÄ±dÄ±r, yaÅŸatÄ±lmalÄ±dÄ±r ve gelecek kuÅŸaklara aktarÄ±lmalÄ±dÄ±r”

‘FUARIN Ä°ÇERÄ°ÄžÄ° DEÄžÄ°ÅžMÄ°Åž DURUMDA’

TMMOB Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Özlem Åženyol Kocaer de fuarÄ±n ilk yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zamanlardan bu yana sÄ±k sÄ±k format deÄŸiÅŸtirdiÄŸini belirterek ”Gerek iktisat fuarlarÄ±nÄ±n Gaziemir’e taÅŸÄ±nmasÄ± gerek de her yÄ±l kalitenin git gide düÅŸmüÅŸ olmasÄ±ndan kaynaklÄ± artÄ±k günümüzde ilk günkü heyecanÄ± Kültürpark’ta yaÅŸatmak pek mümkün deÄŸil. DolayÄ±sÄ±yla ÅŸu anda farklÄ± bir Kültürpark’tan farklÄ± bir fuar anlayÄ±ÅŸÄ± yaÅŸanÄ±yor. Belediyenin ÅŸimdiki fuarcÄ±lÄ±k anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n tamamen ticarete yöneldiÄŸini, tüketimin yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, gitgide alanÄ±n doÄŸal deÄŸerine daha çok zarar veren yapÄ±ya dönüÅŸtüÄŸünü görüyoruz. Fuar, kültürel ve tarihi kent belleÄŸindeki yeriyle hiç bir ÅŸekilde alakasÄ± olmayan bir fuara dönüÅŸtü. Bu anlayÄ±ÅŸlÄ± bir fuarÄ±n Kültürpark’Ä±n içinde olmasÄ±nÄ±n bir anlam ifade etmediÄŸini düÅŸünüyorum. FuarÄ±n burada olmasÄ±nÄ±n Kültürpark’Ä±n doÄŸasÄ±na ve tarihine zarar verdiÄŸini düÅŸünüyorum. En baÅŸÄ±ndan beri söylediÄŸimiz koruma amaçlÄ± imar planlarÄ±nÄ±n tam da bu noktada gerekliliÄŸi bir kez daha ortaya çÄ±kÄ±yor. Bu planlarla Kültürpark’Ä±n doÄŸal ve tarihi deÄŸerlerinin korunmasÄ± noktasÄ±nda politikalar geliÅŸtirebilir” dedi.

‘BETONDAN KURTARILMIÅž BÄ°R KÜLTÜRPARK’

BaÅŸta Basmane’ye gökdelen dikmeye çalÄ±ÅŸarak kent yapÄ±sÄ±na zarar vermeye çalÄ±ÅŸan Folkart olmak üzere büyük ÅŸirketlerin sponsor olmasÄ±nÄ±n fuarÄ±n yapÄ±sÄ±na daha çok zarar verdiÄŸini de ekleyen Åženyol ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Folkart’Ä±n sponsor olarak yer almasÄ±ndan kaynaklÄ± rahatsÄ±zlÄ±k duyuyoruz. ArtÄ±k beton yapÄ±laÅŸmadan kurtulmuÅŸ, doÄŸasÄ±yla, kültürel etkinliklerin iç içe olduÄŸu, dinlenme ve eÄŸlenceyi de kapsayan bir Kültürpark istiyoruz. FuarÄ±n bu haliyle gerçekleÅŸmesi kabul edilemez. Kent merkezinde baÅŸka alanlara taÅŸÄ±nabilir.”

KÜLTÜRPARK PLATFORMU: KÜLTÜRPARK'TA FUAR Ä°STEMÄ°YORUZ

Ä°zmir Enternasyonal FuarÄ± öncesi açÄ±klama yapan Kültürpark Platformu, Kültürpark’Ä±n doÄŸal ve tarihi sit deÄŸerlerinin fuar adÄ± altÄ±nda tahrip edildiÄŸini belirterek etkinliÄŸin yapÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸi ifade etti.

Kültürpark Platformu, bu yÄ±l 87'si gerçekleÅŸecek Ä°zmir Enternasyonel FuarÄ± öncesi Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nda fuar adÄ± altÄ±nda, Kültürpark'Ä±n doÄŸal ve tarihi sit deÄŸerlerinin tahrip edildiÄŸi vurgulandÄ±.

BasÄ±n metnini okuyan Cengiz KaygÄ±sÄ±z, Ä°zmir Enternasyonel FuarÄ±'nÄ±n Folkart sponsorluÄŸunda açÄ±lÄ±yor olmasÄ±nÄ±n Kültürpark’Ä±n varlÄ±ÄŸÄ±yla çeliÅŸtiÄŸini ifade ederek "Sponsor kuruluÅŸlarÄ±n KültürparkÄ± rant aracÄ± olarak kullanmalarÄ± Kültürpark'Ä±n gerçek iÅŸlevlerine ters düÅŸmektedir. Bu sponsorluk anlaÅŸmasÄ± Kültürpark’a yönelik bir saldÄ±rÄ±dÄ±r, bir kent suçudur, kente ihanettir. Kent merkezindeki bu en önemli ve tek yeÅŸil alanÄ±n, Kent parkÄ±nÄ±n sponsorlar tarafÄ±ndan iÅŸgal edilmesini istemiyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Kültürpark'ta adÄ± ne olursa olsun fuar istemiyoruz. Biz Kültürpark'Ä±n sadece yeÅŸil alan olarak kalmasÄ±nÄ± deÄŸil, her gelenin bir faaliyette bulunabileceÄŸi, 'bir araya gelme, toplanma' mekanÄ± olmasÄ±nÄ± isterken Kültürpark’Ä±n doÄŸal ve tarihi sit deÄŸerleri fuar adÄ± altÄ±nda tahrip edilmektedir" dedi.

'YILDA 10 GÜN DEÄžÄ°L HER GÜN ETKÄ°NLÄ°K'

Kültürpark’ta yÄ±lda 10 gün deÄŸil, bir performans mekanÄ± olarak her gün faaliyetlerin yer almasÄ± gerektiÄŸini belirten KaygÄ±sÄ±z ÅŸöyle devam ett:

"Bir araya gelinebilecek, örgütlenme imkanlarÄ±na yol açacak alanlar oluÅŸturulmalÄ±. Kültürpark’Ä±n her yaÅŸ grubundan, her ekonomik sÄ±nÄ±ftan bireyin katÄ±lacaÄŸÄ± etkinlik ve eÄŸitimler ile koruma ve yaÅŸatÄ±lma dengesi saÄŸlanmalÄ± ve kullanÄ±larak korunmalÄ±dÄ±r. Kültürpark’Ä±n içindeki her türlü canlÄ±sÄ±yla, (kedi, kuÅŸ, sincap, yarasa, kelebek gibi, 7 bini aÅŸkÄ±n bitki gibi) bir bütün olduÄŸu unutulmasÄ±n diyoruz. Bütün bunlar için Kültürpark’ta fuar adÄ± altÄ±nda hiçbir faaliyet istemiyoruz." (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 14:50

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