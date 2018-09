â€˜Ä°zmir Enternasyonal FuarÄ±, KÃ¼ltÃ¼rparkâ€™Ä±n tarihine zarar veriyorâ€™

Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları odalarının İzmir Şube Başkanları, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Kültürpark’ın tarihine zarar verdiğini söyledi.

Metehan UD

İzmir

İzmir Enternasyonal Fuarı öncesi konuştuğumuz Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer ve Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanı Özay Yerlikaya, fuarın içeriğinden kaynaklı artık Kültürpark’ın doğasına ve tarihine zarar verdiğini dile getirdi. Kültürpark Platformu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde yaptığı basın açıklamasında da "Sponsor kuruluşların Kültürpark'ı rant aracı olarak kullanmaları, Kültürpark'ın gerçek işlevlerine ters düşmektedir. Bu sponsorluk anlaşması Kültürpark’a yönelik bir saldırıdır, bir kent suçudur, kente ihanettir" ifadeleri kullanıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 87. İzmir Enternasyonal Fuarı, yarın başlayacak, 16 Eylül’de sona erecek. Fuarın partner ülkesi Sırbistan, odak ülkesi ise Hindistan olacak. Etkinlikler yine Folkart, Vestel ve Migros ana sponsorluğunda gerçekleşecek. Fuar boyunca tiyatro oyunları, konserler, sokak gösterileri ve çeşitli etkinlikler olacak.

Kent merkezinde kalan son yeşil doku olan Kültürpark, aynı zamanda birçok canlıya ev sahipliği yapıyor ancak bu 10 günlük yoğun süreçte buradaki doğal yaşamın zarar görmemesine yönelik önlemler bulunmuyor. TMMOB’ye bağlı Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları Odası başkanları ile İEF’nin Kültürpark’a etkisi üzerine konuştuk.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanı Özay Yerlikaya, fuarın hazırlık sürecinde Kültürpark’ın içerisinde akıl almaz bir inşaat faaliyeti sürdüğünü belirterek “Kuşkusuz tüm bu inşaat faaliyetleri geçici imalatlar olsa da 87 yılda oluşmuş flora ve faunayı olumsuz etkiliyor. 87 yıllık geçmişe sahip çıkarken asıl unutulmaması gereken şey Kültürpark’ın kültürel bir miras, tarihsel bir değer, doğal bir yeşil doku ve çevresiyle yaşayan ve yaşatan bir varlık olduğudur. Bununla birlikte bu alan, yanlış plan kararları nedeniyle kentin içinde sıkışıp kalan tek yeşil alan olması nedeniyle artık ekolojik açıdan hassas bir bölge durumuna gelmiştir. Diğer bir ifadeyle Kültürpark’a yapılan en ufak bir müdahalenin bile, yıkıcı etkileri olabilecektir. Bu nedenle, burada yürütülen her faaliyet son derece önemlidir ve mutlak çok katı bir şekilde denetlenmelidir. Geçici de olsa yapısal imalatlara izin verilmemelidir” dedi.

‘KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI ÇIKARILMALI’

Kültürpark’ın koruma amaçlı imar planlarının da bir an önce çıkması gerektiğini de hatırlatan Yerlikaya “İzmir Büyükşehir Belediyesi artık daha fazla beklemeden, kendisinden beklediğimiz “Koruma Amaçlı İmar Planı”nı ortak akıl ile bir an önce tamamlamalı ve her adımı atarken burada yer alan canlı varlığın nasıl korunacağı tek tek açıklanarak parkın yenilenmesi, doğal malzemelerle dönüştürülmesi, bitki varlığının arttırılması, binalardan ve gereksiz eklentilerden arındırılması, hangarlardan ve otoparklardan kurtarılması sağlanmalıdır. Kültürpark halihazırda İzmir’in en büyük ve tür çeşitliliği açısından en zengin arboretumu (canlı ağaç müzesi) durumundadır. Bir alanın arboretum vasfını kazanabilmesi için gereken şart ve koşulların zamansal zorluğu göz önüne alındığında bu alanın arboretum niteliğinde olmasının ne kadar önemli ve değerli olduğu ortaya çıkmaktadır, bu yüzden Kültürpark son derece hassas bir şekilde korunmalıdır, yaşatılmalıdır ve gelecek kuşaklara aktarılmalıdır”

‘FUARIN İÇERİĞİ DEĞİŞMİŞ DURUMDA’

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer de fuarın ilk yapıldığı zamanlardan bu yana sık sık format değiştirdiğini belirterek ”Gerek iktisat fuarlarının Gaziemir’e taşınması gerek de her yıl kalitenin git gide düşmüş olmasından kaynaklı artık günümüzde ilk günkü heyecanı Kültürpark’ta yaşatmak pek mümkün değil. Dolayısıyla şu anda farklı bir Kültürpark’tan farklı bir fuar anlayışı yaşanıyor. Belediyenin şimdiki fuarcılık anlayışının tamamen ticarete yöneldiğini, tüketimin yoğunlaştığı, gitgide alanın doğal değerine daha çok zarar veren yapıya dönüştüğünü görüyoruz. Fuar, kültürel ve tarihi kent belleğindeki yeriyle hiç bir şekilde alakası olmayan bir fuara dönüştü. Bu anlayışlı bir fuarın Kültürpark’ın içinde olmasının bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum. Fuarın burada olmasının Kültürpark’ın doğasına ve tarihine zarar verdiğini düşünüyorum. En başından beri söylediğimiz koruma amaçlı imar planlarının tam da bu noktada gerekliliği bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu planlarla Kültürpark’ın doğal ve tarihi değerlerinin korunması noktasında politikalar geliştirebilir” dedi.

‘BETONDAN KURTARILMIŞ BİR KÜLTÜRPARK’

Başta Basmane’ye gökdelen dikmeye çalışarak kent yapısına zarar vermeye çalışan Folkart olmak üzere büyük şirketlerin sponsor olmasının fuarın yapısına daha çok zarar verdiğini de ekleyen Şenyol şunları söyledi:

“Folkart’ın sponsor olarak yer almasından kaynaklı rahatsızlık duyuyoruz. Artık beton yapılaşmadan kurtulmuş, doğasıyla, kültürel etkinliklerin iç içe olduğu, dinlenme ve eğlenceyi de kapsayan bir Kültürpark istiyoruz. Fuarın bu haliyle gerçekleşmesi kabul edilemez. Kent merkezinde başka alanlara taşınabilir.”

KÜLTÜRPARK PLATFORMU: KÜLTÜRPARK'TA FUAR İSTEMİYORUZ

İzmir Enternasyonal Fuarı öncesi açıklama yapan Kültürpark Platformu, Kültürpark’ın doğal ve tarihi sit değerlerinin fuar adı altında tahrip edildiğini belirterek etkinliğin yapılmaması gerektiği ifade etti.

Kültürpark Platformu, bu yıl 87'si gerçekleşecek İzmir Enternasyonel Fuarı öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında fuar adı altında, Kültürpark'ın doğal ve tarihi sit değerlerinin tahrip edildiği vurgulandı.

Basın metnini okuyan Cengiz Kaygısız, İzmir Enternasyonel Fuarı'nın Folkart sponsorluğunda açılıyor olmasının Kültürpark’ın varlığıyla çeliştiğini ifade ederek "Sponsor kuruluşların Kültürparkı rant aracı olarak kullanmaları Kültürpark'ın gerçek işlevlerine ters düşmektedir. Bu sponsorluk anlaşması Kültürpark’a yönelik bir saldırıdır, bir kent suçudur, kente ihanettir. Kent merkezindeki bu en önemli ve tek yeşil alanın, Kent parkının sponsorlar tarafından işgal edilmesini istemiyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Kültürpark'ta adı ne olursa olsun fuar istemiyoruz. Biz Kültürpark'ın sadece yeşil alan olarak kalmasını değil, her gelenin bir faaliyette bulunabileceği, 'bir araya gelme, toplanma' mekanı olmasını isterken Kültürpark’ın doğal ve tarihi sit değerleri fuar adı altında tahrip edilmektedir" dedi.

'YILDA 10 GÜN DEĞİL HER GÜN ETKİNLİK'

Kültürpark’ta yılda 10 gün değil, bir performans mekanı olarak her gün faaliyetlerin yer alması gerektiğini belirten Kaygısız şöyle devam ett:

"Bir araya gelinebilecek, örgütlenme imkanlarına yol açacak alanlar oluşturulmalı. Kültürpark’ın her yaş grubundan, her ekonomik sınıftan bireyin katılacağı etkinlik ve eğitimler ile koruma ve yaşatılma dengesi sağlanmalı ve kullanılarak korunmalıdır. Kültürpark’ın içindeki her türlü canlısıyla, (kedi, kuş, sincap, yarasa, kelebek gibi, 7 bini aşkın bitki gibi) bir bütün olduğu unutulmasın diyoruz. Bütün bunlar için Kültürpark’ta fuar adı altında hiçbir faaliyet istemiyoruz." (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Eylül 2018 14:50

www.evrensel.net