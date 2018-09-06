Bakan duyurdu: Bu sene KYK yurtlarÄ±nda zam yok

FotoÄŸraf: Evrensel

Bakan duyurdu: Bu sene KYK yurtlarÄ±nda zam yok

    • 06 EylÃ¼l 2018 14:40

    GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu KYK yurtlarÄ±nÄ±n Ã¼cretlerinde zam yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

    Gençlik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu KYK yurtlarÄ±nÄ±n ücretlerinde zam yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. 

    Gençlik ve Spor BakanÄ± KasapoÄŸlu, "Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± yurtlarÄ±mÄ±zda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacaÄŸÄ±z." (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 14:49
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