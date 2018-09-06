Ä°dlibâ€™den gÃ¶Ã§ baÅŸladÄ±

Rusya ve Suriye'nin Ä°dllib'e yÃ¶nelik operasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rerken Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na top atÄ±ÅŸlarÄ± devam ediyor. Siviller, kentten gÃ¶Ã§ etmeye baÅŸladÄ±.

Suriye’nin cihatçÄ±larÄ±n elindeki son vilayeti Ä°dlib’e yönelik Suriye ve Rusya’nÄ±n askeri operasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± sürerken, hava saldÄ±rÄ±larÄ± ve top atÄ±ÅŸlarÄ± devam ediyor. Sivillerin ise kentten göç etmeye baÅŸladÄ±klarÄ± açÄ±klandÄ±.

Türkiye, Rusya ve Ä°ran cumhurbaÅŸkanlarÄ± bugün Tahran’da Ä°dlib’i görüÅŸecek. Fransa’dan “kimyasal kullanÄ±lÄ±rsa vururuz” açÄ±klamasÄ± geldi. Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel de, “Ä°dlib’de insani bir felaketten mutlaka kaçÄ±nmalÄ±yÄ±z” dedi. BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi’nin de Ä°dlib gündemiyle toplanmasÄ± bekleniyor.

‘YÜZLERCE SÄ°VÄ°L GÖÇ EDÄ°YOR’

Londra Merkezli ve cihatçÄ± gruplara yakÄ±n Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi, hava bombardÄ±manlarÄ± sonrasÄ±nda yüzlerce kiÅŸinin bölgeden ayrÄ±lmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Gözlemevi BaÅŸkanÄ± Rami Abdulrahman, Ä°dlib’in güneydoÄŸu bölgelerindeki yüzlerce köylünün, kuzeyde komÅŸu Halep vilayetinin yine cihatçÄ±larÄ±n kontrolündeki bölgelerine doÄŸru yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Abdulrahman “ÇarÅŸamba akÅŸam saatlerinden itibaren 180 aile, yani yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸi yola koyuldu” açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

FRANSA: GEREKÄ°RSE VURMAYA HAZIRIZ

Fransa Genel Kurmay BaÅŸkanÄ± Francois Lecointre ise Esad yönetiminin burada kimyasal silah kullanmasÄ± durumunda sessiz kalmayacaklarÄ±nÄ± söyledi, “Ä°dlib’de kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ± halinde hedefleri vurmaya hazÄ±rÄ±z” dedi.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel de, Alman Haber AjansÄ± (DPA), RTL/n-tv televizyonuna verdiÄŸi röportajda, Ä°dlib’de insani bir felaketin yaÅŸanmasÄ±ndan kaçÄ±nÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Merkel, olasÄ± operasyon ve halkÄ±n korunmasÄ± hususunda Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile de görüÅŸtüÄŸünü sözlerine ekledi.

BMGK Ä°DLÄ°B GÜNDEMÄ°YLE TOPLANACAK

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yarÄ±n Ä°dlib gündemiyle toplanmasÄ± bekleniyor. Konsey’in daimi olmayan 10 üyesi de, (E-10) Ä°dlib’deki durumun “derin bir endiÅŸe kaynaÄŸÄ±” olduÄŸunu belirterek, “krize çözüm” çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

E-10 grubunun dönem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlenen Polonya’nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Joanna Wronecka, “Suriye’nin Ä°dlib ilindeki askeri operasyonlarÄ±n yol açacaÄŸÄ± büyük insani felaketten dolayÄ± derin endiÅŸe duyuyoruz” dedi.

HAVA BOMBARDIMANI VE TOP ATIÅžLARI

Ä°dlib'in Keferzite KasabasÄ±na Rusya savaÅŸ uçaklarÄ± tarafÄ±ndan bombardÄ±man düzenledi. BazÄ± bölgede Heyeti Tahriri Åžam (HTÅž) militanlarÄ±

ise top atÄ±ÅŸlarÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±k veriyor.

Son günlerde Rus savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n çoÄŸunluÄŸu Csir EÅŸ-ÅžuÄŸur ilçesi olmak üzere çeÅŸitli hedeflere düzenlediÄŸi hava bombardÄ±manÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suriye hükümeti de havadan ve karadan saldÄ±rÄ±lara baÅŸladÄ±. Bu sabah saatlerinden itibaren de Ä°dlib çevresindeki çeÅŸitli noktalarda cihatçÄ±larÄ±n kontrolündeki bölgeler tanklarla ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±. Temanie, Huveyn, Altah, Cercenaz, MaarÅŸimerin, Biresa ve Al Riffe köyleri ile Hama kÄ±rsalÄ±nda bulunan HÄ±rbet Nakus köyünü topçu atÄ±ÅŸlarÄ±yla vurmaya baÅŸladÄ±. Bölgede yaÅŸayanlar Ä°dlib'de 12 gözlem noktasÄ± kuran Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin Surman bölgesindeki üs noktasÄ± yakÄ±nlarÄ±na yerleÅŸti. Öte yandan cihatçÄ±lar da Suriye hükümetine karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Ä°dlib'in Keferzite KasabasÄ±na Rusya savaÅŸ uçaklarÄ± tarafÄ±ndan bombardÄ±man düzenledi.

Öte yandan TSK, sÄ±nÄ±r hattÄ±nda da önlemlerini artÄ±rdÄ±. (DHA)

ÃœÃ§lÃ¼ zirveye kimler katÄ±lÄ±yor, Ä°dlibâ€™te kim neyi savunuyor?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 16:43

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