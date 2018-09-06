Bucaâ€™da hayvanlara eziyete karÅŸÄ± Ã¶nlem

Buca Belediyesi, ZabÄ±ta MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Emir ve Yasaklar YÃ¶netmeliÄŸiâ€™nde hayvanlarÄ±n korunmasÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenleme yaptÄ±.

ZabÄ±ta MüdürlüÄŸü Emir ve Yasaklar YönetmeliÄŸi’nde düzenleme yapan Buca Belediyesi, hayvanlarÄ±n korunmasÄ±na yönelik önlemler aldÄ±. Ä°lçede, hayvanlarÄ±n bakÄ±mlarÄ±nÄ± ihmal etmek, güçlerini aÅŸan fiillere zorlamak, aÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak ve soÄŸuÄŸa maruz bÄ±rakmak ve hayvan ölülerinin izinsiz gömülmesi yasaklandÄ±. YasaÄŸa uymayanlar 261 TL para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lacak.

Buca Belediyesi, Türkiye çapÄ±nda ardÄ± ardÄ±na yaÅŸanan ve büyük tepki çeken ÅŸiddet olaylarÄ±na dur demek için ZabÄ±ta MüdürlüÄŸü Emir ve Yasaklar YönetmeliÄŸi’nde düzenlemeye giderek, hayvanlarÄ±n korunmasÄ±na yönelik bir adÄ±m attÄ±. Eylül ayÄ± meclis toplantÄ±sÄ±nda ZabÄ±ta MüdürlüÄŸü Emir ve Yasaklar YönetmeliÄŸi’nin SaÄŸlÄ±k ve Esenlikle ilgili Emir ve Yasaklar bölümünde düzenleme kararÄ± alan Buca Belediyesi, yönetmeliÄŸin ‘Åžehir içinde hayvan koÅŸturmak, hayvanlara eziyet etmek, dövmek ve dövüÅŸtürmek yasaktÄ±r’ maddesine ilave olarak, ‘HayvanlarÄ±n bakÄ±mlarÄ±nÄ± ihmal etmek, güçlerini aÅŸan fiillere zorlamak, hayvanlarÄ± aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuÄŸa veya sÄ±caÄŸa maruz bÄ±rakmak ve hayvanlara fiziksel, psikolojik veya cinsel ÅŸiddet uygulamak yasaktÄ±r” cümlesi ekledi.

AlÄ±nan kararla sahipli veya sahipsiz tüm hayvanlara çerçevesini aÅŸan muamelede bulunanlara, 261 TL para cezasÄ± kesilecek. (Ä°zmir/DHA)

KuyruÄŸu ve ayaÄŸÄ± kesik bulunan kÃ¶peÄŸe ampÃ¼tasyon yapÄ±ldÄ±

BacaklarÄ± yakÄ±lan kedi yuva buldu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 14:16

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