Gomis'e 'maymun' benzetmesi yapan Hakan Hepcan beraat etti

Galatasarayâ€™Ä±n eski futbolcusu Gomis'e 'maymun' benzetmesi yapan sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan beraat etti.

Galatasaray’Ä±n eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'e 'Maymun' benzetmesi yaptÄ±ÄŸÄ± için "HalkÄ± Kin ve DüÅŸmanlÄ±ÄŸa Alenen Tahrik Etme" suçundan 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenen sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan beraat etti.

Fenerbahçeli sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasÄ±nda oynanan maç sÄ±rasÄ±nda Galatasaray'Ä±n FransÄ±z golcüsü Bafetimbi Gomis hakkÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± tweeti gelen tepkiler üzerine silip özür dilemiÅŸti. Gomis, Hepcan hakkÄ±nda “HalkÄ± Kin ve DüÅŸmanlÄ±ÄŸa Alenen Tahrik Etme" suçlamasÄ±yla dava açmÄ±ÅŸtÄ±.

GOMÄ°S'E ÖVGÜ VAR

Ä°stanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruÅŸmasÄ±na taraflarÄ± avukatlarÄ± temsil etti. Hepcan'Ä±n avukatÄ± “Gomis, topa düÅŸmanÄ± gibi vuruyordu, gol sevincinde ise hayvan taklidi yapÄ±yordu. Gomis'e hakaret deÄŸil aksine övgü vardÄ±r. Müvekkilim, kendi takÄ±mÄ± Fenerbahçe'ye serzeniÅŸte bulunmuÅŸtur. GalatasaraylÄ±lar olayÄ± köpürtmüÅŸtür. 'HalkÄ± Kin ve DüÅŸmanlÄ±ÄŸa Alenen Tahrik Etme' suçunun unsurlarÄ± oluÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±r. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" diye konuÅŸtu.

SUÇ UNSURLARI OLUÅžMADI

Mahkeme, “HalkÄ± Kin ve DüÅŸmanlÄ±ÄŸa Alenen Tahrik Etme" suçunun unsurlarÄ± oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle Hakan Hepcan'Ä±n beraatine karar verdi. (Ä°stanbul/DHA)

GS'den Hakan Hepcan'Ä±n Ä±rkÃ§Ä± hakaretine suÃ§ duyurusu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 14:09

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