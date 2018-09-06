Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± 'Un' ihracatÄ±na geÃ§ici sÄ±nÄ±rlama getirdi

'DÃ¼zenlemenin temel amacÄ± yurtiÃ§i 'Un' fiyatlarÄ±nda istikrarÄ± saÄŸlamak, tÃ¼keticimizi korumak ve spekÃ¼lasyonun Ã¶nÃ¼ne geÃ§mektir.'

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 'Un' ihracatÄ±nda yapÄ±lan düzenlemeye iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada, "Son dönemde yurtiçi 'Un' fiyatlarÄ±nda yaÅŸanan dalgalanmalardan dolayÄ±, BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca Ä°hracat Rejimi KararÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±larak Dâhilde Ä°ÅŸleme Rejimi (DIR) dÄ±ÅŸÄ±ndaki 'Un' ihracatÄ±na yeni düzenleme getirilmiÅŸtir. Bu kapsamda Dâhilde Ä°ÅŸleme Rejimi (DIR) dÄ±ÅŸÄ±nda gerçekleÅŸen 'Un' ihracatÄ±mÄ±za sÄ±nÄ±rlama getirilmiÅŸtir. Düzenlemenin temel amacÄ± yurtiçi 'Un' fiyatlarÄ±nda istikrarÄ± saÄŸlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir. Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ± müteakip sona erdirilecektir" denildi.

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 'Un' ihracatÄ±nda yapÄ±lan düzenlemeye iliÅŸkin yazÄ±lÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klama ÅŸu ÅŸekilde: "Son dönemde yurtiçi 'Un' fiyatlarÄ±nda yaÅŸanan dalgalanmalardan dolayÄ±, BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca Ä°hracat Rejimi KararÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±larak Dâhilde Ä°ÅŸleme Rejimi (DIR) dÄ±ÅŸÄ±ndaki 'Un' ihracatÄ±na yeni düzenleme getirilmiÅŸtir. Bu kapsamda Dâhilde Ä°ÅŸleme Rejimi (DIR) dÄ±ÅŸÄ±nda gerçekleÅŸen 'Un' ihracatÄ±mÄ±za sÄ±nÄ±rlama getirilmiÅŸtir. SÄ±nÄ±rlama getirilen 'Un' ihracatÄ±nÄ±n payÄ±, ülkemizin toplam'Un' ihracatÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yüzde 1'ini oluÅŸturmaktadÄ±r. Düzenlemenin temel amacÄ± yurtiçi 'Un' fiyatlarÄ±nda istikrarÄ± saÄŸlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir. Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ± müteakip sona erdirilecektir." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 13:55

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