ZaharÃ§enkoâ€™yu yÃ¼z binler uÄŸurladÄ±

BombalÄ± suikast sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet BaÅŸkanÄ± Aleksandr VladimiroviÃ§ ZaharÃ§enko, gÃ¶rkemli bir tÃ¶renle uÄŸurlandÄ±.

Okay DEPREM

Donetsk

Donetsk kent merkezinde 31 AÄŸustos’ta düzenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Devlet BaÅŸkanÄ± Aleksandr Vladimiroviç Zaharçenko, yüz binlerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törenle topraÄŸa verildi.

Kendisiyle birlikte bir korumasÄ±nÄ±n da hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve on kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da katledilen Zaharçenko için ilk tören pazar günü sabah saatlerinde Donetsk Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nda düzenlendi. Erken saatlerde Artyom Caddesi ile Tiyatro SokaÄŸÄ±’nÄ±n kesiÅŸtiÄŸi meydanda bir araya gelen binlerce kiÅŸi 09.00’dan itibaren tiyatro binasÄ±na alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. Burada giriÅŸ katÄ±ndaki merdivenlerin bittiÄŸi noktadaki katafalkÄ±n üzerine yerleÅŸtirilen kapalÄ± tabutu içinde DNR’nin ilk devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n cenazesi dört saat boyunca asker sivil binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan selamlandÄ±, önüne çiçek demetleri ve çelenkler bÄ±rakÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Okay Deprem/EVRENSEL

TÖRENE RUSYA VE CUMHURÄ°YETLERDEN BÜYÜK Ä°LGÄ°

Zaharçenko için düzenlenen cenaze törenine Donbass’Ä±n dört bir yanÄ±ndan olduÄŸu kadar Rusya Federasyonu’ndan ve farklÄ± cumhuriyetlerinden tanÄ±nmÄ±ÅŸ politik simalar ve aktivistler de katÄ±ldÄ±.

Abkhazya ve Güney Osetya Cumhuriyetlerinin Devlet BaÅŸkanlarÄ± Raul Cumkoviç Khacimba ve Anatoliy Ä°lyiç Bibilov ile Ukrayna’dan ayrÄ±larak Rusya’ya katÄ±lan KÄ±rÄ±m Cumhuriyeti’nin BaÅŸbakanÄ± Sergey Aksyonov, katafalk önünde saygÄ± duruÅŸunda bulundular ve defin törenine katÄ±ldÄ±lar.

Öte yandan 2014’teki olaylar sÄ±rasÄ±ndaki kritik pozisyonu nedeniyle ülke sathÄ±nda oldukça ünlenen KÄ±rÄ±m BaÅŸsavcÄ±sÄ± Natalya Paklonskaya ile DNR’nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilanÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 2014 yaz sonuna kadar Cumhuriyetin BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürüten Rus siyasetçi, gazeteci ve yayÄ±ncÄ± Aleksandr Baraday da Zakharçenko’yu son yolculuÄŸunda yalnÄ±z bÄ±rakmayan tanÄ±dÄ±k yüzlerin baÅŸÄ±nda geliyordu.

Bu arada, Donbass’Ä±n tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmiÅŸ ikinci devleti konumundaki Lugansk Halk Cumhuriyetleri’nin (LNR) en üst düzey temsilcileri de gün boyu devam eden uÄŸurlama ve cenaze törenlerinde yerlerini aldÄ±lar.

ÜÇ GÜN YAS Ä°LAN EDÄ°LDÄ°

Rus ve Sovyet geleneklerine göre defin iÅŸleminden önce tabut katafalka konulup vefat eden kiÅŸinin yüzü açÄ±k tutuluyor. Zaharçenko’nun tabutunun tamamÄ±yla kapalÄ± olmasÄ±, bedeninin patlamadan dolayÄ± ciddi hasar görmesi olarak yorumlandÄ±.

Törene Donetsklilerin büyük bir kÄ±smÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra DNR’nin hatta kardeÅŸ cumhuriyet LNR'nin dört bir tarafÄ±ndan otobüslerle veya bireysel olarak gelenlere ek olarak istisnasÄ±z tüm devlet kurumlarÄ±ndan ve ordudan personel ve yöneticiler kitlesel katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±.

FotoÄŸraf: Okay Deprem/EVRENSEL

42 yaÅŸÄ±ndaki Zaharçenko’nun beklenmedik vefatÄ± sebebiyle ülkede üç gün yas ilan edilirken, tüm bayraklar yarÄ±ya indirilip hemen üzerlerine siyah flamalar iliÅŸtirildi. AyrÄ±ca, her yÄ±l olduÄŸu üzere 1 Eylül’de açÄ±lmasÄ± gereken ilk-orta ve yüksek öÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ tarihi 4 Eylül’e ertelendi.

YOLDAÅžLARININ YANINA GÖMÜLDÜ

FotoÄŸraf: Okay Deprem/EVRENSEL

Vekaleten geçici devlet baÅŸkanÄ± seçilen Dmitriy Trapeznikov’un neredeyse baÅŸÄ±ndan sonuna kadar saatler boyu yanÄ±nda nöbet tuttuÄŸu katafalk, onlarca kiÅŸinin omuzlarÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, meydanda yüz binlerce kiÅŸi baÅŸkanlarÄ±na son görevlerini yerine getirmek üzere bekliyordu.

Önde bir kamyonun çektiÄŸi büyük bir top arabasÄ±na yerleÅŸtirilen cenazeye geniÅŸ bir bando takÄ±mÄ± eÅŸlik ederken protokol yolu sayÄ±lan Artyom Caddesi boyunca sel gibi akan kalabalÄ±k, liderlerini çiçekler atarak ve “teÅŸekkürler” tezahüratÄ± ile uÄŸurluyordu.

Mayakovskiy SokaÄŸÄ±’na gelindiÄŸinde, sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da kitlenin cenaze aracÄ±na eÅŸlik etmesine izin verildi. Aleksandr Zaharçenko, ÅŸehrin güneyinde bulunan Leninskiy ilçesindeki büyük ÅŸehir mezarlÄ±ÄŸÄ±nda kendileri de benzer ÅŸekilde suikast sonucu yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitiren ve DNR halk kahramanlarÄ± olarak nitelendirilen “Motorola” lakaplÄ± Arsen Pavlov ile “Givi” lakaplÄ± Mikhail TolstÄ±h’Ä±n mezarlarÄ±nÄ±n hemen yanÄ±na defnedildi.

Zaharçenko, geride bir eÅŸ ve biri yetiÅŸkin dört çocuk bÄ±raktÄ±.

ZaharÃ§enko suikastÄ±yla bir taÅŸla Ã¼Ã§ kuÅŸ birden

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 13:20

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