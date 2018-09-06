Hamburgâ€™da Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± bu kez 10 bin kiÅŸi yÃ¼rÃ¼dÃ¼

Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerinde Hamburgâ€™da Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± yapÄ±lan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe 10 binden fazla kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Sinan ÖZBOLAT

Hamburg

Bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda “Merkel gitsin!” sloganÄ±yla Hamburg ÅŸehir merkezinde saÄŸcÄ± gösteri ve yürüyüÅŸleri yapan Ä±rkçÄ±lar yaz tatilinde ara vermiÅŸlerdi. Yaz tatilinin ardÄ±ndan yeniden bu gösterilerini her ayÄ±n ilk çarÅŸamba günü yapma kararÄ± almasÄ± üzerine kente “SaÄŸa KarÅŸÄ± Birlik” platformunu oluÅŸturan antifaÅŸist güçler karÅŸÄ± gösteri yaptÄ±. Gösteri çaÄŸrÄ±sÄ± yapan örgütler 10 binden fazla insanÄ±n eyleme katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

IRKÇI GRUBA POLÄ°S KORUMASI

Hamburg’un Gänzemarkt MeydanÄ±nda 40-50 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä±rkçÄ± gösteriyi yüzlerce polis koruma altÄ±na aldÄ±. Buna tepki gösteren binlerce kiÅŸi merkezi tren istasyonun yanÄ±nda bulunan Hachmannplatz’da buluÅŸarak yürüyüÅŸe geçti. IrkçÄ±larÄ±n miting yaptÄ±ÄŸÄ± alana kadar yürüyen kitleye çevreden sürekli katÄ±lÄ±mlar olduÄŸu gözlendi. YapÄ±lan konuÅŸmalarda “Gösterilere Neonazilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ispatlanmasÄ±na raÄŸmen, Ä±rkçÄ±lar kendilerini demokrat olarak tanÄ±tmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Sözde Merkel’i eleÅŸtiren bu gruplar ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve Ä±rkçÄ±lÄ±k yapÄ±yor. Fikir özgürlüÄŸü adÄ± altÄ±nda kitlelere Neonazi fikirleri yaymaya çalÄ±ÅŸÄ±yor” denilerek tepki gösterildi.

FotoÄŸraf: Sinan Özbolat/EVRENSEL

‘HAMBURG’DA IRKÇILARA YER YOK’

Eylemde geçen yÄ±l Hamburg’da yapÄ±lan G 20 Zirvesi sÄ±rasÄ±nda polis birliklerinden baÅŸÄ±ndaki kiÅŸi olan Harmut Dudde’nin Eyalet Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Andy Grote tarafÄ±ndan emniyet müdürlüÄŸüne atanmasÄ±, eylemciler tarafÄ±ndan provokasyon olarak deÄŸerlendirildi. Dudde, G 20 Zirvesi sÄ±rasÄ±nda pek çok provokasyona zemin hazÄ±rlayarak, olaylarÄ±n büyümesine yol açmÄ±ÅŸtÄ±.

Gösteriye SPD, YeÅŸiller, Sol Parti, DKP, DÄ°DF ve bir çok kurum kuruluÅŸ ve sendikalardan geniÅŸ bir kesim katÄ±larak Ä±rkçÄ±lara Hamburg da izin vermeyeceklerini gösterdiler.

BaÅŸta sendikalar olmak üzere 130 deÄŸiÅŸik örgüt ortak bir inisiyatif oluÅŸturarak Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa Hamburg’da geçit vermeyeceklerini açÄ±klamÄ±ÅŸlardÄ±. Ä°nisiyatifte Türkiye kökenli emekçiler de yer alÄ±yor.

FotoÄŸraf: Sinan Özbolat/EVRENSEL

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 12:47

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