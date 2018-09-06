Orhan Kural, 'hakaret' iddiasÄ±yla Cem YÄ±lmaz'a tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±

Prof. Dr. Orhan Kural, YÄ±lmaz hakkÄ±nda 10 bin liralÄ±k manevi tazminat davasÄ± açtÄ±

SarÄ±ay DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Orhan Kural, kendisiyle ilgili sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle Cem YÄ±lmaz hakkÄ±nda 10 bin liralÄ±k manevi tazminat davasÄ± açtÄ±.

ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na gelen Kural, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± manevi tazminat davasÄ± dilekçesini, Ä°stanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesine sundu.

Gazetecilere açÄ±klama yapan Kural, Cem YÄ±lmaz'Ä±n filmlerinde her fÄ±rsatta sigara içtiÄŸi için bugüne kadar hep suç duyurusunda bulunduÄŸunu anlattÄ±. Kural, Ä°ngiltere’de Cem YÄ±lmaz’Ä±n yapacaÄŸÄ± ÅŸov için 18 yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± getirildiÄŸini ve bunun üzerine, "Ä°ngiltere çok doÄŸru bir ÅŸey yaptÄ±. Ä°ngiltere bunu anladÄ±. Biz anlayamadÄ±k" ÅŸeklinde açÄ±klama yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, ÅŸunlarÄ± söyledi: 'Bu kurumsal bir açÄ±klamaydÄ±. Kendisine suçlamada bulunmadÄ±m. Bu açÄ±klamalar üzerine Cem YÄ±lmaz’Ä±n sosyal medya hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla terapi görmem gerektiÄŸini söyledi. Kendisi doktur mudur? Diyelim ki ben terapi görüyorum. Bunu doktorum bile açÄ±klayamaz. O gün bugün ailemle birlikte her türlü iftiraya, saldÄ±rÄ±ya uÄŸruyorum. Geçen gün metroda saldÄ±rÄ±ya uÄŸruyordum. Bu sefer mahkeme karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ksÄ±n istedik. Geçen seferler suç duyurusunda bulunuyorduk. Gelip ifade veriyordu gizlice, sonra takipsizlik kararÄ± veriliyordu. (AA)

Ä°ngiltere bu kiÅŸinin gençlik için nasÄ±l tehlikeli olduÄŸunu

bizden önce anladÄ±, bravo.

YÄ±llardÄ±r anlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorumhttps://t.co/xSFFbAbJM3 — Orhan Kural (@OrhanKural) 24 AÄŸustos 2018

Orhan Kural bey sizi sizin yönteminizle taciz etmek istemiyorum ama artÄ±k benim ilgili bir terapi görmenizin zamanÄ± geldiÄŸini düÅŸünüyorum. https://t.co/4unGwd4ZaY — Cem YÄ±lmaz (@CMYLMZ) 25 AÄŸustos 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 14:28

www.evrensel.net