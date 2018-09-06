Cumhuriyet'e Paradise Papers tazminatÄ± iÃ§in mahkemeden karar

Paradise Papers haberleri nedeniyle Cumhuriyet VakfÄ± Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Orhan Erinç ile birlikte yargÄ±lanan Cumhuriyet finans editörü ve muhabiri Pelin Ünker. | Görsel ve FotoÄŸraf: Cumhuriyet

Cumhuriyet'te yayÄ±nlanan Paradise Papers haberi nedeniyle Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve oÄŸullarÄ±nÄ±n tazminat davasÄ±nda ceza davasÄ±nÄ±n beklenmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Cumhuriyet gazetesi finans editörü ve muhabiri Pelin Ünker ve Cumhuriyet VakfÄ± Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Orhan Erinç hakkÄ±nda, Paradise Papers haberleri nedeniyle açÄ±lan davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± bugün görüldü. Mahkeme tazminat talebiyle ilgili karar için ceza davalarÄ±nÄ±n sonucunun beklenmesine karar verdi. Cumhuriyet gazetesinde yayÄ±nlanan Paradise Papers haberleri nedeniyle eski BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve oÄŸullarÄ± tarafÄ±ndan 500 bin liralÄ±k tazminat davasÄ± açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada taraflarÄ± avukatlarÄ± temsil etti. Ä°lk duruÅŸmasÄ± 17 Temmuz’da gerçekleÅŸtirilen davayla ilgili olarak mahkeme ceza davalarÄ±nÄ±n olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ± ve ceza davalarÄ±nÄ±n sonucunun beklenmesine karar verdi.

CEZA DAVALARININ SONUCU BEKLENECEK

"Görülen dava manevi tazminat davasÄ± olup, aynÄ± yayÄ±n ile ilgili ÅŸikayetler üzerine açÄ±lmÄ±ÅŸ davalar ve baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalar mevcuttur. HMK 165/1 maddesi gereÄŸince dosyanÄ±n duruÅŸmadan çekilmesine, ceza davalarÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±nÄ±n beklenmesine karar verildi" denildi.

HUKUK MUHAKEMELERÄ° KANUNU (HMK) 165/1 MADDESÄ° ÅžÖYLE

(1) Bir davada hüküm verilebilmesi, baÅŸka bir davaya, idari makamÄ±n tespitine yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki iliÅŸkinin mevcut olup olmadÄ±ÄŸÄ±na kÄ±smen veya tamamen baÄŸlÄ± ise mahkemece o davanÄ±n sonuçlanmasÄ±na veya idari makamÄ±n kararÄ±na kadar yargÄ±lama bekletilebilir.

(2) Bir davanÄ±n incelenmesi ve sonuçlandÄ±rÄ±lmasÄ± baÅŸka bir davanÄ±n veya idari makamÄ±n çözümüne baÄŸlÄ± ise mahkeme, ilgili tarafa görevli mahkemeye veya idari makama baÅŸvurmasÄ± için uygun bir süre verir. Bu süre içinde görevli mahkemeye veya idari makama baÅŸvurulmadÄ±ÄŸÄ± takdirde, ilgili taraf bu husustaki iddiasÄ±ndan vazgeçmiÅŸ sayÄ±larak esas dava hakkÄ±nda karar verilir.

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 12:19

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