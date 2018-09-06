Suriye sÄ±nÄ±r duvarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 93'Ã¼, Ä°ran duvarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 55'i bitti

TOKÄ° tarafÄ±ndan inÅŸa edilen Suriye sÄ±nÄ±r duvarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 93'Ã¼ tamamlandÄ±. Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±na yapÄ±lan duvarÄ±n ise yÃ¼zde 55'i bitti.

TOPLU Konut Ä°daresi (TOKÄ°) tarafÄ±ndan Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda yapÄ±lan duvarÄ±n yüzde 93'ü, Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±ndaki duvarÄ±n ise yüzde 55'i tamamlandÄ±.

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda yapÄ±lan güvenlik duvarÄ± ve yolu neredeyse bitmek üzere ancak güvenlik gerekçeleriyle çalÄ±ÅŸmalar yavaÅŸ ilerliyor.

Modüler Betonarme Prefabrik Duvar, sÄ±nÄ±r güvenlik ve devriye yolu, köprü, yüksek güvenlikli kapÄ±, gözetleme kuleleri ve mayÄ±nlÄ± sahalardan geçiÅŸ yollarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Suriye sÄ±nÄ±rÄ± duvarÄ±nÄ±n 564 kilometre uzunluÄŸundaki güzergahÄ±n ÅŸu anda 538 kÄ±smÄ± kapatÄ±ldÄ±. DuvarÄ±n, tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda Çin Seddi ve ABD-Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dünyada üçüncü en uzun duvar olacaÄŸÄ± belirtiliyor.

Ä°RAN SINIRINA YAPILAN 144 KÄ°LOMETRELÄ°K DUVARIN YÜZDE 55'Ä° BÄ°TTÄ°

AÄŸrÄ± ve IÄŸdÄ±r'Ä± da içeren 144 kilometrelik Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±na yapÄ±lan duvarÄ±n da yüzde 55'Ä° tamamlandÄ± 90 kilometrelik kÄ±smÄ± kapatÄ±ldÄ±. DuvarÄ±n bahar aylarÄ±nda tamamen bitmesi bekleniyor. Ä°ran sÄ±nÄ±r duvarÄ± mevsim koÅŸullarÄ±na baÄŸlÄ± kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda ara verilerek ilerlendiÄŸi için inÅŸaat yavaÅŸ ilerliyor.

SINIRDA ACÄ°L DURUMLAR Ä°ÇÄ°N YÜKSEK GÜVENLÄ°KLÄ° KAPI Ä°NÅžA EDÄ°LDÄ°

SÄ±nÄ±rda acil durumlarda Suriye tarafÄ±na geçmek için güvenlik duvarÄ± ve TOKÄ° tarafÄ±ndan özel olarak imal edilen Kulekol'larÄ±n yanÄ± sÄ±ra 'yüksek güvenlikli kapÄ±lar' da yapÄ±ldÄ±. K12 güvenlik düzeyinde, 7 bin ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda bir aracÄ±n 80 kilometrelik hÄ±zla çarpmasÄ±na dirençli balistik kapÄ± kurÅŸun geçirmiyor. 5 metre geniÅŸliÄŸinde ve 3.20 metre uzunluÄŸunda olan kapÄ±dan Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda 44, Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda ise 15 adet var.

FotoÄŸraf: DHA

GAZÄ°ANTEP-KÄ°LÄ°S SINIR HATTINDA 22 KULEKOL YAPILDI

Suriye-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± kapsayan güvenlik hattÄ± projesi kapsamÄ±nda güvenlik duvarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Gaziantep-Kilis sÄ±nÄ±r hattÄ±nda 22 Kulekol yapÄ±ldÄ±. Kulekol'larÄ±n içinde askerlerin ihtiyaç duyduÄŸu her ÅŸey yer alÄ±yor. SÄ±nÄ±rÄ± daha güvenli hale getirmek ve yasadÄ±ÅŸÄ± geçiÅŸleri önlemek için 15 metre yüksekliÄŸinde ve 5 katlÄ± inÅŸa edilen Kulekol'larÄ±n, duvarlarÄ± havan ve roket saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± dayanÄ±klÄ± özel bir malzemeyle örüldü. Binadaki bütün camlar kurÅŸun geçirmez, kapÄ±larÄ±n tamamÄ± ise çelikten yapÄ±ldÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 10:56

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