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Sanayi BakanlÄ±ÄŸÄ± 29 Ã¼rÃ¼n iÃ§in toplatma kararÄ± aldÄ±
ToplatÄ±lacak Ã¼rÃ¼nler arasÄ±nda elektrik motoru, su Ä±sÄ±tÄ±cÄ±sÄ±, aÄŸda makinesi, priz, yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme cihazÄ±, emniyet kemeri gibi eÅŸyalar yer aldÄ±.
Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, haksÄ±z rekabetin önüne geçilmesi için can, mal ve çevre güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan tehlike oluÅŸturan aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± ithal ürünlere yönelik sÄ±kÄ± denetimler sonucu güvensizliÄŸi tespit edilen 29 ürüne iliÅŸkin toplatma kararÄ± alÄ±ndÄ±. BunlarÄ±n yüzde 72'sini ithal ürünler oluÅŸturdu.
ToplatÄ±lacak ürünler arasÄ±nda elektrik motoru, su Ä±sÄ±tÄ±cÄ±sÄ±, aÄŸda makinesi, priz, yangÄ±n söndürme cihazÄ±, emniyet kemeri, saç kurutma makinesi ve LED'li yÄ±lbaÅŸÄ± Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± gibi eÅŸyalar yer alÄ±yor.
Ürünlerin yüzde 72’sinin ithal olduÄŸu bildirildi.
GüvensizliÄŸi tespit edilen ve toplatma kararÄ± alÄ±nan ürünlerin listesi ÅŸöyle:
No
Üreticinin ÜnvanÄ±
Marka/Model/Numune Özellikleri
Toplatma KararÄ± AlÄ±nmasÄ±nÄ±n Nedeni
1
Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Åžti.
MEGA Marka MEG075P4 Model Elektrik Motoru
Enerji verimliliÄŸi kriterlerini saÄŸlamamasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
2
Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Åžti.
MEGA Marka MEG110P4 Model Elektrik Motoru
Enerji verimliliÄŸi kriterlerini saÄŸlamamasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
3
Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Åžti.
MEGA Marka MEG150P4 Model Elektrik Motoru
Enerji verimliliÄŸi kriterlerini saÄŸlamamasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
4
Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Åžti.
MEGA Marka MEG220P4 Model Elektrik Motoru
Enerji verimliliÄŸi kriterlerini saÄŸlamamasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
5
Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Åžti.
MEGA Marka MEG300P4 Model Elektrik Motoru
Enerji verimliliÄŸi kriterlerini saÄŸlamamasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
6
Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Åžti.
MEGA Marka MEG400P4 Model Elektrik Motoru
Enerji verimliliÄŸi kriterlerini saÄŸlamamasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
7
Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Åžti.
MEGA Marka MEG550P4 Model Elektrik Motoru
Enerji verimliliÄŸi kriterlerini saÄŸlamamasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
8
Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Åžti.
MEGA Marka MEG750P4 Model Elektrik Motoru
Enerji verimliliÄŸi kriterlerini saÄŸlamamasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
9
Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Åžti.
MEGA Marka MEG1100P4 Model Elektrik Motoru
Enerji verimliliÄŸi kriterlerini saÄŸlamamasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
10
SuyÄ±ka UluslararasÄ± Tem. Mad. San. Tic. Paz. Ltd. Åžti.
SUYIKA Marka, Turbo, Süper Åžofben S 2070 7000W Ani Su IsÄ±tÄ±cÄ±
Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
11
SuyÄ±ka UluslararasÄ± Tem. Mad. San. Tic. Paz. Ltd. Åžti.
SUYIKA Marka Turbo Millennium Model 7000W Ani Su IsÄ±tÄ±cÄ±
Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
12
Biofor Kozmetik Elektrik Elektronik Makina Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Åžti.
PRODERM Marka Plus Roll On AÄŸda MakinasÄ±
Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
13
BaÅŸkent IsÄ± Rezistans-Nimet Önal
BaÅŸkent IsÄ± Rezistans Marka 11/2 Model (380V, 7,5KW) DaldÄ±rma Tipi Su IsÄ±tÄ±cÄ±sÄ±
Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
14
Pelsan AydÄ±nlatma San. ve Tic. AÅž.
16A, 250V Normal KorumalÄ±, Örtücüsüz, Ä°letkenleri Sökülebilen, A TasarÄ±mlÄ± Vida BaÄŸlantÄ±lÄ±, Ä°ki Kutuplu,Yan Topraklama KontaklÄ±, Keira Model Priz VE 16A, 250V Normal KorumalÄ±, Ä°letkenleri Sökülebilen, AnahtarlÄ±, TaÅŸÄ±nabilir 5'li, Ä°ki Kutuplu Yan Topraklama KontaklÄ± Foça Model Priz
Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
15
Güler YangÄ±n Söndürme CihazlarÄ±-Kadir Güler
Güler Marka 6 kg Kuru Kimyevi Tozlu (KKT) KasÄ±m 2017 Tarihli YangÄ±n Söndürme CihazÄ±
YangÄ±n performansÄ± deneyinden olumsuz sonuç alÄ±nmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
16
Massi Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Åžti.
Asem Marka "131 Otomatik" Model Emniyet Kemeri
Ölümcül yaralanma riski teÅŸkil etmesi nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
17
Vatan YatÄ±rÄ±m ve DÄ±ÅŸ Ticaret Ltd. Åžti.
KERNEL Marka 6W E27 BaÅŸlÄ±klÄ± Kendinden BalastlÄ± Led Lamba
Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
18
Üreticisi ve ithalatçÄ±sÄ± tespit edilemedi
TIANLANG Marka TL-1200 Model Saç Kurutma Makinesi
Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
19
Üreticisi ve ithalatçÄ±sÄ± tespit edilemedi
NIKAI Marka DH-999 Model Saç Kurutma Makinesi
Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
20
Murat Grup Gümrükleme-Ä°smet Tekbayan
Pure Marka KSC1000P Model Power Inventer ( Güç Ä°nventörü)
Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
21
Murat Grup Gümrükleme-Ä°smet Tekbayan
Pure Marka KSC2000P Power Inventer ( Güç Ä°nventörü)
Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
22
Murat Grup Gümrükleme-Ä°smet Tekbayan
Pure Marka KSC3000P Model Power Inventer ( Güç Ä°nventörü)
Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
23
Murat Grup Gümrükleme-Ä°smet Tekbayan
Pure Marka KSC5000P Model Power Inventer ( Güç Ä°nventörü)
Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
24
BaÅŸak Elektronik-Cesim Kalay
UCS AYSAN Marka 8033U1 Power Ä°nventer (Güç Ä°nventörü)
Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
25
BaÅŸak Elektronik-Cesim Kalay
UCS AYSAN Marka 83000U1 Ä°nventer (Güç Ä°nventörü)
Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
26
BaÅŸak Elektronik-Cesim Kalay
UCS AYSAN Marka 80364U1 Power Ä°nventer (Güç Ä°nventörü)
Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
27
BaÅŸak Elektronik-Cesim Kalay
UCS AYSAN Marka 81000U1 Power Ä°nventer (Güç Ä°nventörü)
Elektrik Çarpma ve YangÄ±n ÇÄ±karma Riski BulunmasÄ± Nedeniyle Temel Emniyet Gereklerini KarÅŸÄ±lamamasÄ±.
28
Benar AydÄ±nlatma San. ve Tic. Ali ACAR
Benar MarkalÄ±, RS-SE 006 Model Ledli YÄ±lbaÅŸÄ± IÅŸÄ±ÄŸÄ±
Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
29
Espar Elektrik San. ve Tic. Ltd. Åžti.
Espar Marka EA-001 Model E27 Porselen Duylu AskÄ± TakÄ±mÄ±
Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.
(HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 14:04