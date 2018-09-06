Sanayi BakanlÄ±ÄŸÄ± 29 Ã¼rÃ¼n iÃ§in toplatma kararÄ± aldÄ±

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Sanayi BakanlÄ±ÄŸÄ± 29 Ã¼rÃ¼n iÃ§in toplatma kararÄ± aldÄ±

    • 06 EylÃ¼l 2018 10:28

    ToplatÄ±lacak Ã¼rÃ¼nler arasÄ±nda elektrik motoru, su Ä±sÄ±tÄ±cÄ±sÄ±, aÄŸda makinesi, priz, yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme cihazÄ±, emniyet kemeri gibi eÅŸyalar yer aldÄ±.

    Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, haksÄ±z rekabetin önüne geçilmesi için can, mal ve çevre güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan tehlike oluÅŸturan aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± ithal ürünlere yönelik sÄ±kÄ± denetimler sonucu güvensizliÄŸi tespit edilen 29 ürüne iliÅŸkin toplatma kararÄ± alÄ±ndÄ±. BunlarÄ±n yüzde 72'sini ithal ürünler oluÅŸturdu.

    ToplatÄ±lacak ürünler arasÄ±nda elektrik motoru, su Ä±sÄ±tÄ±cÄ±sÄ±, aÄŸda makinesi, priz, yangÄ±n söndürme cihazÄ±, emniyet kemeri, saç kurutma makinesi ve LED'li yÄ±lbaÅŸÄ± Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± gibi eÅŸyalar yer alÄ±yor.

    Ürünlerin yüzde 72’sinin ithal olduÄŸu bildirildi.

    vensizliÄŸi tespit edilen ve toplatma kararÄ± alÄ±nan ürünlerin listesi ÅŸöyle:

    No

    Üreticinin ÜnvanÄ±

    Marka/Model/Numune Özellikleri 

    Toplatma KararÄ± AlÄ±nmasÄ±nÄ±n Nedeni 

    1

    Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Åžti.

    MEGA Marka MEG075P4 Model Elektrik Motoru

    Enerji verimliliÄŸi kriterlerini saÄŸlamamasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.

    2

    Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Åžti.

    MEGA Marka MEG110P4 Model Elektrik Motoru

    Enerji verimliliÄŸi kriterlerini saÄŸlamamasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.

    3

    Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Åžti.

    MEGA Marka MEG150P4 Model Elektrik Motoru

    Enerji verimliliÄŸi kriterlerini saÄŸlamamasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    4

    Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Åžti.

    MEGA Marka MEG220P4 Model Elektrik Motoru

    Enerji verimliliÄŸi kriterlerini saÄŸlamamasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    5

    Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Åžti.

    MEGA Marka MEG300P4 Model Elektrik Motoru

    Enerji verimliliÄŸi kriterlerini saÄŸlamamasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    6

    Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Åžti.

    MEGA Marka MEG400P4 Model Elektrik Motoru

    Enerji verimliliÄŸi kriterlerini saÄŸlamamasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    7

    Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Åžti.

    MEGA Marka MEG550P4 Model Elektrik Motoru

    Enerji verimliliÄŸi kriterlerini saÄŸlamamasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    8

    Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Åžti.

    MEGA Marka MEG750P4 Model Elektrik Motoru

    Enerji verimliliÄŸi kriterlerini saÄŸlamamasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    9

    Mega Mekanik ve Elektrik Güç Aktarma Sanayi ve Ticaret Ltd. Åžti.

    MEGA Marka MEG1100P4 Model Elektrik Motoru

    Enerji verimliliÄŸi kriterlerini saÄŸlamamasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    10

    SuyÄ±ka UluslararasÄ± Tem. Mad. San. Tic. Paz. Ltd. Åžti.

    SUYIKA Marka, Turbo, Süper Åžofben S 2070 7000W Ani Su IsÄ±tÄ±cÄ±

    Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.

    11

    SuyÄ±ka UluslararasÄ± Tem. Mad. San. Tic. Paz. Ltd. Åžti.

    SUYIKA Marka Turbo Millennium Model 7000W Ani Su IsÄ±tÄ±cÄ±

    Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    12

    Biofor Kozmetik Elektrik Elektronik Makina Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Åžti. 

    PRODERM Marka Plus Roll On AÄŸda MakinasÄ±

    Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    13

    BaÅŸkent IsÄ± Rezistans-Nimet Önal

    BaÅŸkent IsÄ± Rezistans Marka 11/2 Model (380V, 7,5KW) DaldÄ±rma Tipi Su IsÄ±tÄ±cÄ±sÄ±

    Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    14

    Pelsan AydÄ±nlatma San. ve Tic. AÅž.

    16A, 250V Normal KorumalÄ±, Örtücüsüz, Ä°letkenleri Sökülebilen, A TasarÄ±mlÄ± Vida BaÄŸlantÄ±lÄ±, Ä°ki Kutuplu,Yan Topraklama KontaklÄ±, Keira Model Priz  VE  16A, 250V Normal KorumalÄ±, Ä°letkenleri Sökülebilen, AnahtarlÄ±, TaÅŸÄ±nabilir 5'li, Ä°ki Kutuplu Yan Topraklama KontaklÄ± Foça Model Priz

    Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    15

    Güler YangÄ±n Söndürme CihazlarÄ±-Kadir Güler

    Güler Marka 6 kg Kuru Kimyevi Tozlu (KKT) KasÄ±m 2017 Tarihli YangÄ±n Söndürme CihazÄ±

    YangÄ±n performansÄ± deneyinden olumsuz sonuç alÄ±nmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.

    16

    Massi Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Åžti.

    Asem Marka "131 Otomatik" Model Emniyet Kemeri

    Ölümcül yaralanma riski teÅŸkil etmesi nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±.

    17

    Vatan YatÄ±rÄ±m ve DÄ±ÅŸ Ticaret Ltd. Åžti.

    KERNEL Marka 6W E27 BaÅŸlÄ±klÄ± Kendinden BalastlÄ± Led Lamba

    Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    18

    Üreticisi ve ithalatçÄ±sÄ± tespit edilemedi

    TIANLANG Marka TL-1200 Model Saç Kurutma Makinesi

    Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    19

    Üreticisi ve ithalatçÄ±sÄ± tespit edilemedi 

    NIKAI Marka DH-999 Model Saç Kurutma Makinesi

    Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    20

    Murat Grup Gümrükleme-Ä°smet Tekbayan

    Pure Marka KSC1000P Model Power Inventer ( Güç Ä°nventörü)

    Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    21

    Murat Grup Gümrükleme-Ä°smet Tekbayan

    Pure Marka KSC2000P Power Inventer ( Güç Ä°nventörü)

    Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    22

    Murat Grup Gümrükleme-Ä°smet Tekbayan

    Pure Marka KSC3000P Model Power Inventer ( Güç Ä°nventörü)

    Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    23

    Murat Grup Gümrükleme-Ä°smet Tekbayan

    Pure Marka KSC5000P Model Power Inventer ( Güç Ä°nventörü)

    Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    24

    BaÅŸak Elektronik-Cesim Kalay

    UCS AYSAN Marka 8033U1 Power Ä°nventer (Güç Ä°nventörü)

    Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    25

    BaÅŸak Elektronik-Cesim Kalay

    UCS AYSAN Marka 83000U1 Ä°nventer (Güç Ä°nventörü)

    Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    26

    BaÅŸak Elektronik-Cesim Kalay

    UCS AYSAN Marka 80364U1 Power Ä°nventer (Güç Ä°nventörü)

    Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    27

    BaÅŸak Elektronik-Cesim Kalay

    UCS AYSAN Marka  81000U1 Power Ä°nventer (Güç Ä°nventörü)

    Elektrik Çarpma ve YangÄ±n ÇÄ±karma Riski BulunmasÄ± Nedeniyle Temel Emniyet Gereklerini KarÅŸÄ±lamamasÄ±.

    28

    Benar AydÄ±nlatma San. ve Tic. Ali ACAR

    Benar MarkalÄ±, RS-SE 006 Model Ledli YÄ±lbaÅŸÄ± IÅŸÄ±ÄŸÄ±

    Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    29

    Espar Elektrik San. ve Tic. Ltd. Åžti.

    Espar Marka EA-001 Model E27 Porselen Duylu AskÄ± TakÄ±mÄ±

    Elektrik çarpma ve yangÄ±n çÄ±karma riski bulunmasÄ± nedeniyle temel emniyet gereklerini karÅŸÄ±lamamasÄ±. 

    (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 14:04
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