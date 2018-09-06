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Dolar gÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±, 6,62'de seyrediyor (6 EylÃ¼l 2018)
06 EylÃ¼l 2018 10:13
Dolar/TL, gÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±, 6,6250 seviyesinde iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.
Dolar/TL yükselerek 6,6250 seviyesinde iÅŸlem görüyor.
Dün 6,7255'e kadar yükselen dolar/TL günü yüzde 0,93 azalÄ±ÅŸla 6,6010'dan tamamladÄ±.
Dolar/TL, bugüne yükseliÅŸle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saat 09.25 itibarÄ±yla önceki kapanÄ±ÅŸa göre yüzde 0,36 artÄ±ÅŸla 6,6250 seviyesine geldi. AynÄ± dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükseliÅŸle 7,7110'dan, sterlin/TL de yüzde 0,5 primle 8,5610'dan iÅŸlem görüyor. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 10:31
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