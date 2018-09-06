115 gÃ¼ndÃ¼r direniÅŸte olan Flormar iÅŸÃ§ileri: Patron hÃ¼kÃ¼mete gÃ¼veniyor

Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlendikleri için iÅŸten atÄ±lan Flormar iÅŸçilerinin direniÅŸi tüm baskÄ± ve yasaklara raÄŸmen kararlÄ±lÄ±kla devam ediyor. ÇoÄŸunluÄŸu kadÄ±n olan iÅŸçilerin direniÅŸi 115 günü geride bÄ±raktÄ±. DireniÅŸin kendilerine çok ÅŸey kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, her gün yeni ÅŸeyler öÄŸrendiklerini söyleyen iÅŸçiler, patron kadar hükümete de tepkili. “Hükümet, devlet arkamÄ±zda dursaydÄ± iÅŸveren bize bunu yapabilir miydi? Tersine iÅŸverenin arkasÄ±nda duruyor. Flormar patronu hükümete güvenerek böyle davranÄ±yor zaten” diyorlar.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB) kurulu Flormar’Ä±n yüzde 51 hissesi FransÄ±z kozmetik devi Yves Rocher’e ait. Flormar’daki aÄŸÄ±r çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na, düÅŸük ücrete, patronun ve temsilcilerinin kötü muamelelerine karÅŸÄ± örgütlü hareket etmeye karar veren iÅŸçiler, Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±’nda örgütlenmeye giriÅŸti. Patron sendikalaÅŸmayÄ± engellemek için örgütlenmeye öncülük eden iÅŸçilerden baÅŸlamak üzere iÅŸten atmaya baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸten atÄ±lan 127 iÅŸçiden bazÄ±larÄ± sadece direniÅŸe ilk çÄ±kan iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±na alkÄ±ÅŸlayarak, el sallayarak destek verdikleri için atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 11:13

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