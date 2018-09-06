â€˜MHP 3 bÃ¼yÃ¼k ilde AKP'yi destekleyecek, bakanlar da aday olabilir'

Yerel seÃ§imlerde MHP ile AKPâ€™nin â€˜protokole dayalÄ± bir ittifakâ€™ yapacaÄŸÄ± konuÅŸulurken MHPâ€™nin 3 bÃ¼yÃ¼k ilde AKP'yi destekleyeceÄŸi iddia ediliyor.

Yerel seçimlerde MHP ile AKP’nin ‘protokol esasÄ±na dayalÄ± bir ittifak’ yapacaÄŸÄ± konuÅŸulurken MHP’nin üç büyük ilde AKP adaylarÄ±nÄ± destekleyeceÄŸi iddia ediliyor. ayrÄ±ca AKP'nin önemli illeri almak için bakanlarÄ± da aday yapacaÄŸÄ± dillendiriliyor.

MHP’nin yerel seçimlerde Ankara, Ä°stanbul ve Ä°zmir’de AKP’yi destekleyeceÄŸi iddia ediliyor. AyrÄ±ca, AKP ve MHP arasÄ±nda bir ilde hangi partinin oyu daha yüksekse, diÄŸer partinin “oy oranÄ± yüksek olan partiyi desteklemesi” planlanÄ±yor.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli’nin, geçen hafta cuma günü AKP’ye “Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ±n yerelde de devam etmesine” yönelik çaÄŸrÄ±sÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’dan da yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k gelmiÅŸti.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu'nun haberine göre; CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Mart 2019’da yapÄ±lacak seçimlerde izlenecek yol haritasÄ± için önümüzdeki hafta bir araya gelmesi bekleniyor. Ä°ki liderin görüÅŸmesinin ardÄ±ndan da AKP ve MHP arasÄ±nda yerel seçimlere iliÅŸkin çalÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± ifade ediliyor. Ä°ki parti arasÄ±ndaki çalÄ±ÅŸmalarÄ±n da AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Özhaseki ile MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz tarafÄ±ndan yürütüleceÄŸi ifade ediliyor.

Üç büyük il için MHP’nin “AKP’nin büyükÅŸehir belediye baÅŸkan adayÄ±na destek vereceÄŸi” belirtiliyor.

'PROTOKOL ESASINA DAYALI Ä°TTÄ°FAK'

Edinilen bilgiye göre iki parti arasÄ±nda ‘protokol esasÄ±na dayalÄ±’ bir ittifak düÅŸünülüyor. Bir ilde hangi partinin oyu daha yüksekse, diÄŸer partinin “oy oranÄ± yüksek olan partiyi desteklemesi” planlanÄ±yor.

BÜYÜK Ä°LLER Ä°ÇÄ°N ADAYLAR BAKAN DA OLABÄ°LÄ°R

Hürriyet'ten Nuray Babacan'Ä±n kulislere dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine göre de; CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, baÅŸta Ä°stanbul olmak üzere Ankara, Antalya, Ä°zmir gibi büyük illeri kazanmayÄ± çok önemsediÄŸi, bu illerin kÄ±lpayÄ± kaybedilme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ±n, MHP ile ortak hareketi düÅŸünebileceÄŸi belirtiliyor.

AKP'de, özellikle büyük iller için mevcut bakan, milletvekili, hatta Meclis BaÅŸkanÄ±'nÄ±n bile adÄ± dillendiriliyor. BazÄ± eski bakan ve eski milletvekilleri de kendi seçim bölgelerinde belediye baÅŸkan adayÄ± olarak konuÅŸuluyor. Bu kiÅŸilerin isimlerinin de kamuoyu yoklamalarÄ±nda ve seçmen analizlerinde halka sorulacaÄŸÄ±, ilgi görmesi durumunda da aday yapÄ±lacaklarÄ± belirtiliyor.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül Ankara için Süleyman Soylu’nun isminin geçtiÄŸini iddia etmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Soylu'nun adaylÄ±ÄŸÄ±na tepki: Ankara'nÄ±n ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± adaya ihtiyacÄ± yok

Kulis: CHPâ€™de yerel seÃ§imde ittifak yok, muhalif ayrÄ±mÄ± yapÄ±lmayacak

Bilgen: AKP, yerel seÃ§imi ertelemenin yollarÄ±nÄ± arayacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 12:09

www.evrensel.net