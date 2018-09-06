Kulis: CHPâ€™de yerel seÃ§imde ittifak yok, muhalif ayrÄ±mÄ± yapÄ±lmayacak

CHPâ€™de yerel seÃ§imler iÃ§in yol haritasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. BaÅŸarÄ±lÄ± baÅŸkanlarla devam kararÄ± alÄ±nÄ±rken adaylÄ±kta â€˜muhalifâ€™ ayrÄ±mÄ± da yapÄ±lmayacak.

CHP ’de 24 Haziran seçimleri sonrasÄ±nda baÅŸlayan “olaÄŸanüstü kurultay” tartÄ±ÅŸmalarÄ± yerel seçim sonrasÄ±na ertelenirken, parti yönetimi yerel seçim hazÄ±rlÄ±klarÄ± için yoÄŸun mesaiye hazÄ±rlanÄ±yor.

Yerel seçim stratejilerine iliÅŸkin parti kulislerinde öne çÄ±kan görüÅŸler ÅŸöyle:

CHP herhangi bir partiyle ittifak görüÅŸmesi yapmayacak.

BaÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸu düÅŸünülen mevcut belediye baÅŸkanlarÄ±yla devam edilecek.

Zorunlu olmadÄ±kça milletvekilleri belediye baÅŸkan adayÄ± gösterilmeyecek.

Muhalif ya da Genel merkezci ayrÄ±mÄ± yapÄ±lmayacak.

AKP-MHP ittifakÄ±nÄ±n ters tepeceÄŸi düÅŸünülüyor.

Cumhuriyet’ten AyÅŸe SayÄ±n’Ä±n kulis bilgilerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine göre, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için mevcut baÅŸkanlarda “baÅŸarÄ±” kriteri gözetilmesi planlanÄ±rken, “muhalif ya da genel merkezci“ olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, “kazanÄ±lacak adayla” yola çÄ±kÄ±lmasÄ±, zorunlu olmadÄ±kça milletvekili ya da parti yöneticilerinin aday gösterilmemesi seçenekleri üzerinde duruluyor. “Tavanda ittifak” seçeneÄŸine kapÄ±larÄ± kapatan CHP, özellikle partili olmayan belediyelerde, “geniÅŸ taban ittifakÄ±” için eÄŸilim yoklamasÄ± planlÄ±yor. CHP yönetimi, AKP ve MHP’nin yerel seçimlerde de ittifaka yönelmesinin, bölgesel duyarlÄ±lÄ±klar nedeniyle “ters tepeceÄŸi” görüÅŸünde.

MESAÄ° YARIN BAÅžLIYOR

CHP , yarÄ±ndan itibaren yerel seçim mesaisine baÅŸlayacak. Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yarÄ±n olaÄŸanüstü toplanacak Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK), yerel seçim hazÄ±rlÄ±klarÄ± masaya yatÄ±rÄ±lacak. MYK’de alÄ±nan kararlar, gelecek hafta toplanmasÄ± planlanan Parti Meclisi’ne taÅŸÄ±nacak ve PM üyelerinin görüÅŸ ve önerileri alÄ±nacak. Parti’nin kuruluÅŸ yÄ±ldönümü olan 9 Eylül’de, il baÅŸkanlarÄ± genel merkezde toplanacak ve yerel seçim hedefleri deÄŸerlendirilecek. 11 Eylül’den baÅŸlamak üzere de 10 ilde bölge toplantÄ±larÄ± yapÄ±larak, partinin yerel seçim stratejisi anlatÄ±lacak. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 09:41

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