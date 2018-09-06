Ä°stanbulkart'a pet ÅŸiÅŸe ile yÃ¼kleme yapÄ±lacak

FotoÄŸraf: Pixabay

Ä°stanbulkart'a pet ÅŸiÅŸe ile yÃ¼kleme yapÄ±lacak

    • 06 EylÃ¼l 2018 08:55

    Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin yeni uygulamasÄ±na gÃ¶re Â pet ÅŸiÅŸeyi otomata atan Ä°stanbulkart'a dolum yapacak.

    Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi, "pet ÅŸiÅŸelerin sokaÄŸa atÄ±lmasÄ±nÄ± önlemek" amacÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu bir uygulamayÄ± hayata geçiriyor. Pet ÅŸiÅŸeyi otomata atan Ä°stanbulkarta dolum yapacak.

    Proje, belediyenin iÅŸtiraklerinden olan Ä°SBAK tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±yor. 

    Ä°stanbul'da günlük yaklaÅŸÄ±k 17 bin ton evsel atÄ±k ortaya çÄ±kÄ±yor. Bu atÄ±klardan 6 bin tonu BüyükÅŸehir Belediyesi'ne ait çöp toplama ve geri dönüÅŸüm merkezlerinde iÅŸleniyor. (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 09:16
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