Ä°stanbulkart'a pet ÅŸiÅŸe ile yÃ¼kleme yapÄ±lacak

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin yeni uygulamasÄ±na gÃ¶re Â pet ÅŸiÅŸeyi otomata atan Ä°stanbulkart'a dolum yapacak.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi, "pet ÅŸiÅŸelerin sokaÄŸa atÄ±lmasÄ±nÄ± önlemek" amacÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu bir uygulamayÄ± hayata geçiriyor. Pet ÅŸiÅŸeyi otomata atan Ä°stanbulkarta dolum yapacak.

Proje, belediyenin iÅŸtiraklerinden olan Ä°SBAK tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±yor.

Ä°stanbul'da günlük yaklaÅŸÄ±k 17 bin ton evsel atÄ±k ortaya çÄ±kÄ±yor. Bu atÄ±klardan 6 bin tonu BüyükÅŸehir Belediyesi'ne ait çöp toplama ve geri dönüÅŸüm merkezlerinde iÅŸleniyor. (HABER MERKEZÄ°)

AtÄ±k Yönetimi MüdürlüÄŸümüz ile iÅŸtirakimiz Ä°SBAK tarafÄ±ndan projelendirilen AkÄ±llÄ± Konteyner sayesinde; pet ÅŸiÅŸeler ile hem Ä°stanbulkart’a yükleme yapÄ±lacak hem de çevreye katkÄ± saÄŸlanacak. “AkÄ±llÄ± Åžehir Çözümleri Üretimi” ve “KatÄ± AtÄ±k Yönetiminde” öncü olmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/Rlp3Kx6tpJ — Ä°stanbul BüyükÅŸehir (@istanbulbld) 5 Eylül 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 09:16

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