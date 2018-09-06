Ä°ki Ã¼niversiteye tek rektÃ¶r!

BÃ¶lÃ¼nen Gazi Ãœniversitesi'nin RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Ä°brahim Uslan, yeni kurulan Ankara HacÄ± Bayram Veli Ãœniversitesi'nin de â€˜tedvirenâ€™ rektÃ¶rlÃ¼k yapÄ±yor.

Resmi Gazete’de 18 MayÄ±s tarihinde, 20 yeni üniversitenin kurulmasÄ±nÄ± öngören kanunun yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Gazi Üniversitesi (GÜ) bölündü ve Ankara HacÄ± Bayram Veli Üniversitesi’nin (AHBVÜ) kurulmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’Ä±n haberine göre; yeni akademik yÄ±l öncesi üniversite adaylarÄ± için yerleÅŸtirme yapmaya baÅŸlayan AHBVÜ ile Gazi Üniversitesini aynÄ± rektör, Prof. Dr. Ä°brahim Uslan yönetiyor.

ÖÄžRENCÄ°LERE ‘HOÅž GELDÄ°NÄ°Z’ MESAJI

ÖÄŸrencilerin ve akademisyenlerin bölünmesine karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± Gazi Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Ä°brahim Uslan, aynÄ± zamanda Ankara HacÄ± Bayram Veli Üniversitesi’nin de rektörlük görevini sürdürüyor. Üniversiteyi yeni kazanan Gazi Üniversitesi ve Ankara HacÄ± Bayram Veli Üniversitesi öÄŸrencilerine resmi sitelerinden “HoÅŸ Geldiniz” mesajÄ± yayÄ±nlayan Uslan’Ä±n AHBVÜ’deki rektör unvanÄ±nÄ±n yanÄ±nda “Tedviren” ifadesi yer alÄ±yor. “Tedvir uygulamasÄ±”, bir kadroya asil olarak atanma ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±mayanlarÄ±n o kadroya iliÅŸkin görevi yürütmek üzere görevlendirilmesi anlamÄ±na geliyor.

EÄžÄ°TÄ°M SEN'DEN TEPKÄ°

EÄŸitim Sen YükseköÄŸretim Sekreteri Özgür BozdoÄŸan, rektörün aynÄ± anda iki üniversiteyi birden yönetmesine "Demokratik bir iÅŸleyiÅŸ deÄŸil" diyerek tepki gösterdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 08:51

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