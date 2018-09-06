Ã–SYM BaÅŸkanÄ± belli oldu, Berat Albayrak'a 2 yardÄ±mcÄ± atandÄ±

Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Halis AygÃ¼n oldu. Berat Albayrak'Ä±n yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak TÃœGVA ve Ensar yÃ¶neticisi gÃ¶reve getirildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n kararÄ±yla Hazine ve Maliye Bakan YardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±na Nureddin Nebati ve Osman DinçbaÅŸ, Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ise Prof. Dr. Halis Aygün atandÄ±.

Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ÖSYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ait atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla yayÄ±mlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakan YardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±na Nureddin Nebati ve Osman DinçbaÅŸ atandÄ±.

HALEN ENSAR VE TÜGVA YÖNETÄ°CÄ°SÄ°

Albayrak'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na getirilen Nureddin Nebati, Bilal ErdoÄŸan'Ä±n da yönetiminde olduÄŸu TÜGVA'da da cinsel istismar skandalÄ± ile uzun süre tartÄ±ÅŸÄ±lan Ensar VakfÄ±'nÄ±n yönetiminde de yer alÄ±yor.

Nebati'nin Meclis sitesinde yer alan özgeçmiÅŸi ÅŸöyle:

Siyaset Bilimi UzmanÄ±; Ä°stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansÄ±nÄ± aynÄ± üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler alanÄ±nda yaptÄ±. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanÄ±nda Doktora ünvanÄ±nÄ± aldÄ±.

Ä°ÅŸ AdamÄ±, Tekstil iÅŸiyle uÄŸraÅŸtÄ±. AkaryakÄ±t istasyonu iÅŸletmeciliÄŸi yaptÄ±. MÜSÄ°AD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± (Ä°TO) Disiplin Kurulu ÜyeliÄŸinde bulundu. Halen MÜSÄ°AD Yüksek Ä°stiÅŸare Heyeti Üyesidir. Ä°stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi MezunlarÄ± VakfÄ± ve DerneÄŸi ile Ä°lim Yayma Cemiyeti, Ensar,Tügva,Önder,Utesav ÜyeliÄŸi devam etmektedir.

AK Parti 4. OlaÄŸan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak 2014-2015 yÄ±llarÄ± AK Parti Genel Merkez Mali ve Ä°dari Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ± ve Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak görev yaptÄ±.

24. Dönemde Ä°stanbul, 25. Dönemde ÅžanlÄ±urfa Milletvekili seçildi. Orta düzeyde Ä°ngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasÄ±dÄ±r.

ÖSYM BAÅžKANI HALÄ°S AYGÜN KÄ°MDÄ°R?

ÖSYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ise Prof. Dr. Halis Aygün'ün atamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Prof. Aygün, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi DekanÄ± olarak görev yapÄ±yordu.

Giresun soÄŸumlu Aygün, 1989'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünden mezun oldu, yüksek lisansÄ±nÄ± 1992'de aynÄ± üniversitede tamamladÄ±.

Aygün doktorasÄ±nÄ± 1997'de London City University'de tamamladÄ±, 1989-1993 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim DalÄ±'nda araÅŸtÄ±rma görevlisi olarak çalÄ±ÅŸtÄ±. Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardÄ±mcÄ± doçent, 2000'de doçent ve 2006'da profesör unvanÄ±nÄ± aldÄ±.

2019 'PROF. DR. FYAT SEZGÄ°N YILI' Ä°LAN EDÄ°LDÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan genelge ile 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n “Prof. Dr. Fuat Sezgin YÄ±lÄ±” olarak ilan edildiÄŸini duyurdu.

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± genelgesinde ErdoÄŸan, 2019'un “Prof. Dr. Fuat Sezgin YÄ±lÄ±” olarak ilan edilmesinin uygun görüldüÄŸünü belirterek, bu kapsamda gerçekleÅŸtirilecek organizasyonlarÄ±n Prof. Dr. Fuat Sezgin Ä°slam Bilim Tarihi AraÅŸtÄ±rmalarÄ± VakfÄ± ile birlikte yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

ErdoÄŸan, genelgede ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

“Ä°slam kültür medeniyetinin daha iyi anlaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak ve onu yeni nesillere en doÄŸru ÅŸekilde aktarmak amacÄ±yla yapÄ±lacak söz konusu çalÄ±ÅŸmalara ilgili tüm kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nca her türlü destek ve katkÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± konusunda gereÄŸini rica ederim.” (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan'Ä±n 15 Ã¼niversiteye rektÃ¶r atamasÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 15:03

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