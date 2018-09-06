FotoÄŸraf: Evrensel
ErdoÄŸan'Ä±n 15 Ã¼niversiteye rektÃ¶r atamasÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
ErdoÄŸan'Ä±n 15 Ã¼niversiteye yaptÄ±ÄŸÄ± rektÃ¶r atamalarÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 15 üniversiteye yaptÄ±ÄŸÄ± rektör atamalarÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Buna göre, Afyonkarahisar SaÄŸlÄ±k Bilimleri Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Nurullah OkumuÅŸ, Anadolu Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Åžafak Ertan ÇomaklÄ±, Erciyes Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Mustafa ÇalÄ±ÅŸ, EskiÅŸehir Teknik Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Tuncay DöÄŸeroÄŸlu, Isparta UygulamalÄ± Bilimler Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Ä°brahim Diler, KahramanmaraÅŸ Sütçü Ä°mam Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Niyazi Can, Kayseri Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. KurtuluÅŸ Karamustafa, KÄ±rÄ±kkale Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Ersan Aslan, Konya Teknik Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Babür Özçelik, Kütahya SaÄŸlÄ±k Bilimleri Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Vural Kavuncu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Sakarya UygulamalÄ± Bilimler Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Mehmet SarÄ±bÄ±yÄ±k, Samsun Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Mahmut AydÄ±n, Tarsus Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Orhan AydÄ±n, Trabzon Üniversitesi RektörlüÄŸüne ise Prof. Dr. Emin AÅŸÄ±kkutlu atandÄ±.
ErdoÄŸan, söz konusu atamalarÄ± 2547 sayÄ±lÄ± Kanunun 13'üncü ve 3 sayÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddelerine dayanarak yaptÄ±. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 08:10