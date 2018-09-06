BeylikdÃ¼zÃ¼'de fabrika yangÄ±nÄ±

BeylikdÃ¼zÃ¼ Mermerciler Sanayi sitesinde etiket Ã¼retimi yapan fabrikanÄ±n depo kÄ±smÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±n 1 saatin ardÄ±ndan kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Beylikdüzü Mermerciler Sanayi sitesinde bulunan bir fabrikanÄ±n depo kÄ±smÄ± alev alev yandÄ±.

YangÄ±n 07.30 sÄ±ralarÄ±nda etiket üretimi yapan fabrikanÄ±n bodrum katÄ±ndaki depo kÄ±smÄ±nda çÄ±ktÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine Beylikdüzü, Çatalca, HadÄ±mköy, AvcÄ±lar, Esenyurt, BakÄ±rköy, Kocasinan ve KÄ±raç'tan itfaiye ekipleri sevk edildi. YangÄ±n nedeniyle çalÄ±ÅŸanlar ve çevredeki fabrikalarÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ± dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±. Kimyasal maddelerin de alev almasÄ±yla kÄ±sa sürede büyüyen yangÄ±na müdahale eden ekipler yangÄ±nÄ± 1 saatlik çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan kortrol altÄ±na aldÄ±. SoÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 08:57

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