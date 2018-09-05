ElazÄ±ÄŸ'da Ã§Ä±kan kavga Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼

ElazÄ±ÄŸ'da, mÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mahallede Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Yol kapatan grup, Suriyelilerin kentten ayrÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

ElazÄ±ÄŸ'Ä±n merkez Sanayi Mahallesi'nde ikamet eden Suriyeli mülteciler ile mahalleli arasÄ±nda henüz bilinmeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n büyümesi üzerine kavga çÄ±ktÄ±.

Demirören Haber AjansÄ±'nÄ±n ve Anadolu AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre olay üzerine bir araya gelen bir grup saldÄ±rgan, Suriyeli mültecileri darbetti.

Kaçan mülteciler, bir iÅŸ yerine sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine çok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi.

Gittikçe kalabalÄ±klaÅŸan saldÄ±rgan grup, caddeyi trafiÄŸe kapatarak Suriyelilerin kentten ayrÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Olay yerine gelen Vali Vekili Mustafa Gül ve Ä°l Emniyet Müdürü DoÄŸan Cangül, öfkeli kalabalÄ±ÄŸÄ± sakinleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 19:38

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