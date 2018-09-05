Japonya ilk kez radyasyona maruz kalan bir iÅŸÃ§inin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ doÄŸruladÄ±

Japonya, ilk defa FukuÅŸima nÃ¼kleer santralinde radyasyona maruz kalan bir iÅŸÃ§inin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.

Japonya, 2011'de meydana gelen deprem ve tsunaminin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± kaybettiÄŸini doÄŸruladÄ±.

BBC'nin haberine gÃ¶re, Japonya, felaketin ardÄ±ndan ilk defa FukuÅŸima nÃ¼kleer santralinde radyasyona maruz kalan bir iÅŸÃ§inin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.

Japonya SaÄŸlÄ±k, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Refah BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, FukuÅŸima 1 tesisindeki radyasyonu Ã¶lÃ§mekle sorumlu iÅŸÃ§inin, nÃ¼kleer felaketin ardÄ±ndan tesiste en az 2 kez Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve her seferinde maske ile koruyucu kÄ±yafet giydiÄŸi belirtildi.

1980'den bu yana nÃ¼kleer enerji santrallerinde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§inin, 2016'da teÅŸhis edilen akciÄŸer kanserinden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.

Radyolog ve diÄŸer uzmanlardan oluÅŸan bir heyetin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini alan BakanlÄ±k, 50'li yaÅŸlardaki iÅŸÃ§inin ailesine tazminat Ã¶denmesi gerektiÄŸine karar verdi.

BM'DEN UYARI

BM, geÃ§en ay, FukuÅŸima nÃ¼kleer felaketinin ardÄ±nda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± zararlÄ± maddeleri temizlemek iÃ§in istihdam edilen iÅŸÃ§ilerin bÃ¼yÃ¼k risk altÄ±nda olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

BM, santrali temizlemekle gÃ¶revlendirilen ve aralarÄ±nda gÃ¶Ã§menlerle evsizlerin de olduÄŸu sÃ¶ylenen on binlerce iÅŸÃ§inin radyasyona maruz kalma riskleri hakkÄ±nda kandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸine iÅŸaret etmiÅŸti.

Ã–zel raportÃ¶rler olarak bilinen BM uzmanlarÄ±, ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±, yetersiz eÄŸitim ve koruma nedeniyle iÅŸÃ§ilerin tehlikeli Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± kabul etmeye zorlanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸinden de endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem ve sonrasÄ±nda oluÅŸan tsunami, FukuÅŸima nÃ¼kleer santralinde radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ±ya neden olmuÅŸtu. BÃ¶lgede yaÅŸayan on binlerce kiÅŸi sÄ±zÄ±ntÄ± sonrasÄ± evlerini terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

SÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n tamamen kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±p santralin tasfiye edilmesinin on yÄ±llar sÃ¼receÄŸi tahmin ediliyor.

Kyoto BÃ¶lge Mahkemesi, mart ayÄ±nda, Japon hÃ¼kÃ¼meti ve santrali iÅŸleten Tokyo Elektrik Enerjisi Åžirketini (TEPCO) kaza ve ardÄ±ndan meydana gelen nÃ¼kleer sÄ±zÄ±ntÄ± nedeniyle bÃ¶lgeyi tahliye ettiÄŸi iÃ§in evlerini ve iÅŸlerini kaybeden bir grup maÄŸdura toplam 110 milyon yen (4 milyon 30 bin lira) tazminat Ã¶demeye mahkum etmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 23:51

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