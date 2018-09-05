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FotoÄŸraf: Mutlu Güney/AA
TaÅŸ kÄ±rma makinesine giren iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼
05 EylÃ¼l 2018 21:51
MaraÅŸ PazarcÄ±kâ€™ta kaynak iÅŸÃ§isi Erkan Akar kontrol iÃ§in girdiÄŸi taÅŸ kÄ±rma makinesinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.
MaraÅŸ'Ä±n PazarcÄ±k ilçesinde, kaynak iÅŸçisi Erkan Akar (42), kontrol etmek için girdiÄŸi taÅŸ kÄ±rma makinesinin çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Olay, akÅŸam saatlerinde ilçeye baÄŸlÄ± KÄ±zkapanlÄ± Mahallesi'ndeki beton firmasÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya göre, iÅŸ yerindeki taÅŸ kÄ±rma makinesi aniden durunca, Erkan Akar kontrol etmek için makinenin içine girdi. Akar, arÄ±zayÄ± tespit etmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken makine tekrar çalÄ±ÅŸÄ±nca olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Olay yerinde yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan Erkan Akar'Ä±n cenazesi PazarcÄ±k Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 21:55
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