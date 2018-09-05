Meteoroloji'den Ä°stanbul iÃ§in saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°stanbul iÃ§in gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.

Meteoroloji, Ä°stanbul'da gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± yaptÄ±. Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, "YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre Ä°stanbul'da beklenen saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; bu gece ve yarÄ±n öÄŸle saatlerine kadar BoÄŸaz çevresi ve Anadolu yakasÄ±nda kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacaÄŸÄ± tahmin edildiÄŸinden meydana gelebilecek ani sel, su baskÄ±nÄ± ve yÄ±ldÄ±rÄ±m tehlikesi gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r" denildi.

4 DAKÄ°KALIK DOLU YAÄžIÅžI CAMÄ° MÄ°NARESÄ°NÄ° YIKTI

BalÄ±kesir’in Kepsut ilçesinde, akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan ve 4 dakika süren dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nda, caminin minaresi yÄ±kÄ±lÄ±rken, araçlar ve tarlalar zarar gördü.

Kepsut’ta akÅŸam saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda etkili olan dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ilçede maddi hasara yol açtÄ±. Dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle can kaybÄ± yaÅŸanmazken, ilçe merkezinde bulunan ÇÄ±narlatÄ± Camii’nin minaresi yÄ±kÄ±ldÄ±. Dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilçedeki bazÄ± araçlarÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle ilçe merkezinde bulunan asÄ±rlÄ±k çÄ±nar aÄŸaçlarÄ±nÄ±n dallarÄ± koparken, bazÄ± kÄ±rsal mahallelerde tarlalardaki ürünlerin zarar gördüÄŸü öÄŸrenildi.

Kepsut ilçe kaymakamlÄ±ÄŸÄ±, dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle oluÅŸan zararÄ±n tespiti için çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±. (DHA)

FotoÄŸraf: DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 21:52

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