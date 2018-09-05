Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Massâ€™tan ortak aÃ§Ä±klama

TÃ¼rkiyeâ€™ye gelen Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mass ile DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ortak aÃ§Ä±klama yaptÄ±. AÃ§Ä±klamada Ä°dlibâ€™teki duruma dikkat Ã§ekildi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ve Türkiye’ye gelen Alman mevkidaÅŸÄ± Heiko Mass ile ortak açÄ±klama yaptÄ±.

Ä°ki bakanÄ±n altÄ±nÄ± çizdiÄŸi en önemli konularÄ±n baÅŸÄ±nda Ä°dlib geldi.

ÇavuÅŸoÄŸlu'nun açÄ±klamalarÄ±ndan baÅŸlÄ±klar ÅŸöyle:

‘KEÅžKE OLMASAYDI DEDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z OLAYLAR YAÅžADIK’

"Ä°liÅŸkileri normalleÅŸtirmek için yoÄŸun bir çaba sarf ediyoruz. Ä°ki ülke olarak keÅŸke olmasaydÄ± dediÄŸimiz olaylar yaÅŸadÄ±k. Ama ÅŸimdi iliÅŸkilerimizi daha iyi noktaya getiriyoruz. Bugünkü toplantÄ±da ekonomi, konsolosluk konularÄ± konuÅŸuldu. Bölgesel konularÄ± da deÄŸerlendirdik.

Ä°DLÄ°B AÇIKLAMASI

Ä°dlib'e yönelik saldÄ±rÄ± olabileceÄŸi iddialarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan çok çaba sarf ediyoruz. Astana'nÄ±n da amacÄ± buydu. Son kalan Ä°dlib oldu. Rejimin Ä°dlib'e saldÄ±rmak istediÄŸi açÄ±k. Rejimin garantörleri var Rusya ve Ä°ran. Bu iki ülke ile görüÅŸtük, toplantÄ±lar oldu.

Maalesef dünden bu yana saldÄ±rÄ±lar oldu. Buradaki radikal gruplarÄ±n çÄ±kmasÄ± konusunda hem fikiriz. Bu ciddi bir risk taÅŸÄ±yor. Her bakÄ±mdan felaket olur.

TAHRAN ZÄ°RVESÄ°

DiÄŸer taraftan yine bu üçlü formattaki çabalarÄ±mÄ±zÄ± baltalamak isteyen bazÄ± ülkelerin provokasyon içinde olduÄŸunu görüyoruz. Almanya'nÄ±n gösterdiÄŸi samimi tavÄ±r da takdire ÅŸayandÄ±r. Bu zirvede Ä°dlib'le ilgili bir karar çÄ±kmasÄ± için çaba sarf edeceÄŸiz. Bu sadece Türkiye meselesi deÄŸil, dünyanÄ±n meselesidir. Müttefiklerimizden destek bekliyoruz.

SaldÄ±rÄ±dan sonra ilgili kurumlarÄ±mÄ±z arasÄ±nda temaslar oldu. Burada öncelikle bu saldÄ±rÄ±nÄ±n engellenmesi gerekiyor. Buna odaklanmak gerek. Burada mesele radikal terörist gruplar ise ortak strateji belirlememiz gerek. Biz bu konuda Türkiye olarak çok çaba sarf ettik.

Bunu çözmek için Ä°dlib'in her yerin bombalanmasÄ±na gerek yok. Bizim amacÄ±mÄ±z ateÅŸkesi sürdürülebilir hale getirmek. Anayasa komisyonunun kurulmasÄ± ve iÅŸlemesini saÄŸlamak amaçlarÄ±mÄ±z arasÄ±nda. Her bakÄ±mdan ciddi problem olur. Bugüne kadar çok destek almasak da mültecilere yardÄ±m ettik. BM baÅŸta olmak üzere bu konulara önem veren örgütler ile iÅŸbirliÄŸi yapmak zorundayÄ±z.

NormalleÅŸmenin ÅŸartÄ± olmaz. Konsoslosluk konularÄ±nÄ± konuÅŸtuk zaten. Her alanda çalÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz.”

MASS 'TAN AÇIKLAMA

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri Heiko Mass ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi:

“NATO'da yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi içinde olmamÄ±z gerekiyor. Türkiye ile iliÅŸkilerimizin yeniden iyi olmasÄ± için diyalog mekanizmasÄ±nÄ± oluÅŸturmak istiyoruz. NATO'nun üyesi Türkiye ve çok sayÄ±da uluslararasÄ± standartlarÄ± kabul eden bir ülke. Son yÄ±llarda bazÄ± yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸmalar oldu. BunlarÄ± konuÅŸtuk. UluslararasÄ± konularÄ± da ele aldÄ±k. Ä°nsani bir felaketin ortaya çÄ±kabileceÄŸi bir ülkeden bahsediyoruz, bu konuda görüÅŸmelere devam etmemiz gerekiyor. Tahran görüÅŸmesi için de Türkiye'ye destek veriyoruz. ÇavuÅŸoÄŸlu ile görüÅŸmelerimiz de devam edeceÄŸiz. Çok sayÄ±da ortaklÄ±klarÄ±mÄ±z var.

Ä°nsani felaketin önlenmesi amacÄ±mÄ±z. 3 milyondan fazla insan korunaksÄ±z ÅŸu an. Ä°mkanlarÄ± doÄŸrultusunda buraya etki etmeye çalÄ±ÅŸan ülkeler var. ÇatÄ±ÅŸmalarÄ±n olabileceÄŸini görebiliyoruz. Türk ortaÄŸÄ±mÄ±z ile görüÅŸmelere devam edeceÄŸiz. NasÄ±l yardÄ±mcÄ± olabiliriz konusunu da ele aldÄ±k. Ä°nsanlara yardÄ±m etmek gerekiyor. Türkiye bu konuda çok önemli bir partnerimiz.

TÜRKÄ°YE'DEKÄ° TUTUKLULAR

Biz bu konu hakkÄ±nda konuÅŸtuk. Bundan sonra da irtibatÄ± devam ettireceÄŸimizi söyledik. Zaten bu ÅŸekilde olmasÄ± gerekir."

ERDOÄžAN DA GÖRÜÅžTÜ

FotoÄŸraf: DHA

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Almanya DÄ±sÌ§isÌ§leri BakanÄ± Heiko Maas'Ä± kabul etti. Saray'da gerçekleÅŸen kabul, yaklaÅŸÄ±k 1 saat sürdü. Kabulde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu da hazÄ±r bulundu.

MAAS, TBMM BAÅžKANI YILDIRIM Ä°LE DE GÖRÜÅžTÜ

TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas'Ä± kabul etti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 22:56

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