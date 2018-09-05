TÃœÄ°Kâ€™te mobbing iddiasÄ±

BES DiyarbakÄ±r Åžube EÅŸ BaÅŸkanÄ± Dilan Yakut, TÃœÄ°K BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ndeki Ã§alÄ±ÅŸanlara mobbing uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

TÜÄ°K Bölge MüdürlüÄŸü’ndeki çalÄ±ÅŸanlara mobbing uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BES DiyarbakÄ±r Åžube EÅŸ BaÅŸkanÄ± Dilan Yakut, iÅŸ barÄ±ÅŸÄ±nÄ± ve huzuru bozan uygulamaya son verilmesini istedi.

Büro Emekçileri SendikasÄ± (BES) DiyarbakÄ±r Åžubesi, kamuda çalÄ±ÅŸan personele yönelik mobbing uygulamasÄ±na iliÅŸkin sendika binasÄ±nda basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. AçÄ±klama yapan BES DiyarbakÄ±r Åžube EÅŸ BaÅŸkanÄ± Dilan Yakut, bileÅŸeni olduklarÄ± KESK üyelerinin baskÄ± altÄ±na alÄ±nmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sürgün, idari soruÅŸturmalar ve mobbing uygulamalarÄ±yla yÄ±ldÄ±rÄ±lmak istendiÄŸini söyledi.

‘Ä°Åž HUZURU BOZULUYOR’

Yakut, Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) Bölge MüdürlüÄŸü’nce çalÄ±ÅŸanlar üzerinde mobbing uygulamasÄ± tüm ÅŸiddetiyle devam ettiÄŸini kaydetti. Yakut, “ÇalÄ±ÅŸan personelin, gerek kendilerinin gerekse aile bireylerinin rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± almÄ±ÅŸ olduklarÄ± saatlik hastane izinlerinin dahi yÄ±llÄ±k izinlerinden düÅŸüldüÄŸü, sendikamÄ±zca iÅŸ yerinde gerek çalÄ±ÅŸanlar ile gerekse bölge müdürü ile yapÄ±lan görüÅŸmeler sonucunda tespit edilmiÅŸtir. Yine aynÄ± ÅŸekilde sigara molasÄ± için giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarda kart okutulmasÄ±nÄ±n zorunlu tutulmasÄ± da yönetmeliÄŸe ve hukuka aykÄ±rÄ± olup, kart okutulmasÄ± olayÄ± sadece mesai giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±na mahsus bir iÅŸlemdir. TUÄ°K Bölge Müdürü bu uygulamasÄ±yla iÅŸ barÄ±ÅŸÄ±nÄ± ve iÅŸ huzurunu bozarak çalÄ±ÅŸan üzerinde mobbing uygulamasÄ±nÄ±n ÅŸiddetini artÄ±rmaktadÄ±r” dedi.

‘MÜCADELEMÄ°Z SÜRECEKTÄ°R’

Mobbingin olduÄŸu kurumlarda çalÄ±ÅŸanlarÄ±n motive olamadÄ±ÄŸÄ±, kurumlarÄ±na karÅŸÄ± güven, baÄŸlanma ve özdeÅŸleÅŸme hislerini kaybettiÄŸi ve iÅŸ tatmini bulamadÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Yakut, yapÄ±lan uygulamalara karÅŸÄ± mücadele edeceklerini söyleyen Yakut, “KurulduÄŸu günden bu yana bu tür uygulamalara pabuç bÄ±rakmayan sendikamÄ±z, TÜÄ°K çalÄ±ÅŸanlarÄ±na karÅŸÄ± uygulanan mobbing ve baskÄ±lara karÅŸÄ± her düzeyde kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda yer alacaktÄ±r. TÜÄ°K Bölge MüdürlüÄŸü’nde üyelerimiz nezdinde tüm çalÄ±ÅŸanlara mobbing uygulanarak iÅŸ barÄ±ÅŸÄ± ve iÅŸ huzuru bozulmaktadÄ±r” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 21:29

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