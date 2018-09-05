Dersim AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi: Dersimâ€™de bir damla olalÄ±m

Dersim AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi YÃ¶neticisi Selman YeÅŸilgÃ¶z, Dersimli aydÄ±nlara 'Dersimâ€™de bir damla olalÄ±m' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Dersim merkez Kutudere bölgesindeki Roj deresinde askeri operasyonu çÄ±kan yangÄ±n 6 gündür devam ediyor. Müdahale edilmesine izin verilmeyen orman yangÄ±nÄ±nÄ±n geniÅŸ bir alana yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor. Dersim AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi (DAM) Yöneticisi Selman YeÅŸilgöz, Dersimli aydÄ±nlara seslenerek, “Dersim’de bir damla olalÄ±m” dedi.

DAM Yöneticisi Selman YeÅŸilgöz, dün akÅŸam saatlerinde MeÅŸeyolu köyünden yangÄ±nÄ± görüntüledi. Görüntüler uzaktan çekilmesine raÄŸmen yangÄ±nÄ±n büyüklüÄŸünü ortaya koyuyor. YeÅŸilgöz, Kutudere bölgesinde süren yangÄ±nlara acil müdahale edilmesi için Dersimli aydÄ±n, yazar ve sanatçÄ±lara ÅŸu çaÄŸrÄ±da bulundu:

“Dersim’in acÄ±larÄ±na dokundunuz, aÄŸÄ±tlarÄ±nÄ± söylediniz, ÅŸiirini yazdÄ±nÄ±z. Dersimli olmanÄ±n ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirip, onurunu anlattÄ±nÄ±z. Åžimdilerdeyse tek bir dokunuÅŸ, tek bir ses yok. Dersim yanÄ±yor, farkÄ±nda mÄ±sÄ±nÄ±z? Dersim yanÄ±yor... Dersim yanmakla kalmÄ±yor, kirletiliyor. Munzur, Düzgün Baba, Gözeler, kutsallarÄ±mÄ±z darda. Ä°nanç yerlerimiz talanda. GeçmiÅŸten bugüne kadar taÅŸÄ±nan o büyük miras yok olmak üzere. Susarsak, ne bizim ne de gelecek kuÅŸaklarÄ±n bir hikayesi olacak. Öyleyse Dersim yakÄ±lmasÄ±n, Dersim kirletilmesin, Dersim talan edilmesin demenin tam zamanÄ±dÄ±r. Bunun için daha neyi bekliyoruz. Dersim’de buluÅŸup, bir damla olalÄ±m.” (Dersim/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 21:23

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