David Beckham'Ä±n takÄ±mÄ±nÄ±n adÄ± â€˜Inter Miamiâ€™

Eski yıldız oyuncu David Beckham, Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde mücadele edecek ve ortağı olduğu takımın adını "Inter Miami" koyduklarını duyurdu.

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) 2020 yılından itibaren mücadele edecek İngiliz eski yıldız oyuncu David Beckham'ın ortaklığını ve başkanlığını üstlendiği futbol takımının adı ve amblemi belli oldu.

Beckham, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, takımın adının "Club Internacı̇onal de Futbol Mı̇amı̇" olarak belirlendiğini ve kısaca "Inter Miami" olarak anılacağını belirtti.

MLS'de ilk maçına 2020 yılında çıkacak Inter Miami'nin pembe, siyah ve beyaz renklerden oluşan ambleminde ise 2 pelikan ile 7 ışın saçan güneş yer alıyor.

"This is such a proud day for myself and for the entire team. It's an honour to announce the new name and crest to our fans." - David Beckham, Miami MLS Owner and President of Football Operations