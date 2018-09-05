David Beckham'Ä±n takÄ±mÄ±nÄ±n adÄ± â€˜Inter Miamiâ€™

Eski yÄ±ldÄ±z oyuncu David Beckham, Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde mÃ¼cadele edecek ve ortaÄŸÄ± olduÄŸu takÄ±mÄ±n adÄ±nÄ± "Inter Miami" koyduklarÄ±nÄ± duyurdu.

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) 2020 yÄ±lÄ±ndan itibaren mÃ¼cadele edecek Ä°ngiliz eski yÄ±ldÄ±z oyuncu David Beckham'Ä±n ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlendiÄŸi futbol takÄ±mÄ±nÄ±n adÄ± ve amblemi belli oldu.

Beckham, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, takÄ±mÄ±n adÄ±nÄ±n "Club InternacÄ±Ì‡onal de Futbol MÄ±Ì‡amÄ±Ì‡" olarak belirlendiÄŸini ve kÄ±saca "Inter Miami" olarak anÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

MLS'de ilk maÃ§Ä±na 2020 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±kacak Inter Miami'nin pembe, siyah ve beyaz renklerden oluÅŸan ambleminde ise 2 pelikan ile 7 Ä±ÅŸÄ±n saÃ§an gÃ¼neÅŸ yer alÄ±yor.

â€œThis is such a proud day for myself and for the entire team. Itâ€™s an honour to announce the new name and crest to our fans." - David Beckham, Miami MLS Owner and President of Football Operations#InterMiamiCF #ThisIsMiami #MLS pic.twitter.com/9LSeQa4V6W â€” Inter Miami CF (@InterMiamiCF) 5 EylÃ¼l 2018

Konu hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunan 43 yaÅŸÄ±ndaki eski futbolcu, "DÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce, bir kulÃ¼p sahibi olmayÄ± dÃ¼ÅŸledik. BugÃ¼n, adÄ±nÄ± ve amblemini duyurmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

2013 yazÄ±nda aktif futbol yaÅŸamÄ±nÄ± noktalayan Beckham, 1994'te adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± profesyonel kariyerinde Ã¼lkesinin Manchester United ve Preston North End, Ä°spanya'nÄ±n Real Madrid, ABD'nin Los Angeles Galaxy, Ä°talya'nÄ±n Milan ve Fransa'nÄ±n Paris Saint-Germain takÄ±mlarÄ±nda oynamÄ±ÅŸtÄ±. Beckham, Ä°ngiltere Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n formasÄ±nÄ± da 1996'dan 2009'a kadar 115 maÃ§ta giymiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 21:20

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