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â€˜Yemenâ€™de siyasi sÃ¼rece tÃ¼m gruplar katÄ±lmalÄ±â€™
BM Yemen Ã–zel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenâ€™de etkin olan tÃ¼m gruplar siyasi sÃ¼rece katÄ±lmadan Ã¼lkede barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± Güney Hareketi de dahil Yemen’de etkin olan tüm gruplar siyasi sürece katÄ±lmadan ülkede barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Martin Griffiths, yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda, son aylarda “güney”den çeÅŸitli gruplarla görüÅŸmelerde bulunduÄŸunu belirten Griffiths, bu gruplarÄ±n diyaloÄŸa açÄ±k olmalarÄ±nÄ± cesaret verici olarak nitelendirdi.
Griffiths, Güney Hareketi’nin kurduÄŸu Siyasi GeçiÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ± Aydarus ez-Zubeydi ile geçen perÅŸembe Ürdün’ün baÅŸkenti Amman’da bir araya gelmiÅŸ, görüÅŸmenin detaylarÄ±na iliÅŸkin bilgi verilmemiÅŸti.
Griffiths’in, iç savaÅŸÄ±n sürdüÄŸü Yemen’de, yarÄ±n Ä°sviçre’nin Cenevre kentinde baÅŸlayacak barÄ±ÅŸ görüÅŸmeleri için meÅŸru hükümet ve Husilere davetiye gönderdiÄŸi bildirilmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 21:16
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