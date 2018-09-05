Finlandiya GerÃ§ek Komisyonu Samilere asimilasyonu araÅŸtÄ±racak

Finlandiyaâ€™da Samilere yÃ¶nelik asimilasyon ve Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmak Ã¼zere â€˜GerÃ§ek ve UzlaÅŸma Komisyonuâ€™ kurulacak.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Finlandiya Hükümeti, Samilere yönelik asimilasyon ve Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmak için bir ‘Gerçek ve UzlaÅŸma Komisyonu’ oluÅŸturmayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Bu amaçla önümüzdeki yÄ±lÄ±n bütçesinde 1.5 milyon avro kaynak ayÄ±rdÄ±.

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n demokrasi, dil ve temel haklardan sorumlu ÅŸefi Johanna Suurpää, Finlandiya Ulusal Haber AjansÄ± Yle’ye “Sürecin planlamasÄ±nÄ± ve hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Ama komisyonun ne zaman kurulacaÄŸÄ± ve kaç kiÅŸiden oluÅŸacaÄŸÄ±nÄ± henüz bilmiyoruz” dedi.

PSÄ°KOLOJÄ°K YARDIM

BaÅŸka ülkelerde yerli halklar için kurulan komisyonlarÄ±n bilgi toplamada kullandÄ±klarÄ± yöntemleri ve yaptÄ±klarÄ± psikolojik yardÄ±mlarÄ± incelediklerini söyleyen Suurpää, komisyon kurulmadan hemen psikolojik yardÄ±m çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlayabileceklerini belirtti.

Suurpää, hükümetin ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 1.5 milyon avronun geçmiÅŸte olanlarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için baÅŸlatÄ±lacak uzun bir sürecin baÅŸlangÄ±cÄ± olduÄŸunu dikkat çektikten sonra “Ä°lk önce gerçekleri bilmemiz gerekir. DoÄŸal olarak gerçeklerin ne olduÄŸunu bilmek güç. DoÄŸal olarak bireylerin kendi kiÅŸisel gerçeklerinden baÅŸlayacaÄŸÄ±z” dedi.

Hükümetin görevlendirdiÄŸi uzmanlar, ön hazÄ±rlÄ±k yapmak için 300 Sami ile görüÅŸerek komisyondan beklentilerini sordu. Komisyonun hazÄ±rlayacaÄŸÄ± raporda Samilerin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ± fiziki, psikolojik ve cinsel ÅŸiddet hakkÄ±ndaki anlatÄ±mlarÄ±yla ve FinlileÅŸtirilmek için zorla yatÄ±lÄ± okullara yerleÅŸtirilen Sami çocuklarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± travmalarÄ±n yer almasÄ± bekleniyor.

YATILI OKULLAR TRAVMAYA NEDEN OLDU

FarklÄ± insanlarÄ±n farklÄ± deneyimleri olduÄŸunu söyleyen Johanna Suurpää, “6-7 yaÅŸlarÄ±nda çocuklarÄ±n zorla yatÄ±lÄ± okullara gönderilmeleri ve kendi dillerini konuÅŸamamalarÄ± inanÄ±lmaz ölçüde travmatik. Bu, tüm Sami halkÄ±nda kollektif bir travmaya neden oldu” dedi.

Sami Parlamentosu, Finlandiya devletinin Samilere yönelik baskÄ± ve saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için bir ‘Gerçek ve UzlaÅŸma Komisyonu’ kurulmasÄ± talebini pek çok kez gündeme getirmiÅŸti.

Samiler, hükümetin bir komisyon oluÅŸturma kararÄ± almasÄ±nÄ± olumlu bulmakla birlikte Finlandiya devletinin “kendini temize çÄ±karabileceÄŸi” kaygÄ±sÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

DEVLET ÖZÜR DÄ°LEMELÄ°

Suoma Sami Nuorat (Finlandiya Genç Samiler DerneÄŸi) BaÅŸkanÄ± Petra Laiti, sorunun tarihi sorumluluktan kurtulmak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini, devletin Samilerden özür dileyerek çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlamasÄ±, devlet ile Samiler arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi araÅŸtÄ±rmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 20:42

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