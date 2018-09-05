Sadr, halka saldÄ±ran polisleri uyardÄ±: SabrÄ±mÄ±zÄ± test etmeyin

IraklÄ± Åžii lider Mukteda es-Sadr, protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenleyen halka saldÄ±ran polislere 'SabrÄ±mÄ±zÄ± test etmemenizi Ã¶neriyorum' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Irak’ta genel seçimlerden birinci çÄ±kan Åžii lider Mukteda es-Sadr, güvenlik güçlerinin, Basra vilayetinde kamu hizmeti yoksunluÄŸu nedeniyle sokaÄŸa çÄ±kan vatandaÅŸlara müdahalesine iliÅŸkin, “SabrÄ±mÄ±zÄ± test etmemenizi öneriyorum” açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

SON EYLEMDE 7 KÄ°ÅžÄ° ÖLDÜRÜLDÜ

Sadr, Basra’da güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 7 kiÅŸinin öldüÄŸü, 30’dan fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± olaylarÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Mazlum Basra’mÄ±zÄ±n trajedisi bizi üzüyor. AsÄ±l sinirimi bozan ÅŸey, güvenlik güçleri içinde bulunan gizli ellerin sivil göstericilere yasal olmayan ÅŸekilde müdahale etmesi oldu” ifadelerini kullandÄ±.

Basra’nÄ±n yolsuzluk, mezhepçilik ve milislerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden Sadr, “Basra ve halkÄ±na zarar vermeniz yeter. SabrÄ±mÄ±zÄ± test etmemenizi öneriyorum” dedi.

BASRA’DA NELER OLUYOR?

Ä°nfografik: Ahmet Burak Özkan/AA

Irak’Ä±n güneyinde yer alan Basra’da yeterli kamu hizmeti sunulmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle düzenlenen gösterilerde dün güvenlik güçlerinin ateÅŸ açmasÄ± sonucu 7 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 30’dan fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

Basra Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ± da olaylar üzerine kentte sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Irak petrolünün yaklaÅŸÄ±k yüzde 80’inin çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Basra vilayetinde halk yaklaÅŸÄ±k iki aydÄ±r iÅŸsizlik, elektrik krizi ve kamu hizmetlerinde yaÅŸanan aksaklÄ±klar gibi nedenlerle gösteriler düzenliyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 20:38

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