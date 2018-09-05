Libyaâ€™da ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±

Libyaâ€™da yaklaÅŸÄ±k 10 Ã¼ndÃ¼r devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalar BM Libya Ã–zel Temsilcisi Gassan Selame himayesinde imzalanan ateÅŸkesle sonlandÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), yaklaÅŸÄ±k on gündür çatÄ±ÅŸmalara sahne olan Trablus’ta ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

UNSMIL’in, sosyal medya hesabÄ± Twitter’dan yapÄ±lan açÄ±klamada, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame himayesinde Trablus’ta ateÅŸkes saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. PaylaÅŸÄ±mda, “SaldÄ±rÄ±larÄ± sonlandÄ±rmak, sivillerin korunmasÄ±, özel ve kamu mülklerinin muhafazasÄ±, UluslararasÄ± Mitiga HavalimanÄ±’nda uçuÅŸlarÄ±n yeniden baÅŸlamasÄ± için ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±” ifadelerine yer verildi.

KÄ°MÄ°N Ä°MZALADIÄžI AÇIKLANMADI

AnlaÅŸmanÄ±n hangi taraflar arasÄ±nda imzalandÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgi verilmezken, UNSMIL’den gün içerisinde yapÄ±lan açÄ±klamada, baÅŸkent Trablus’taki güvenlik durumunu tartÄ±ÅŸmak üzere Selame’nin katÄ±lÄ±mÄ±yla Zaviye kentinde bir toplantÄ± düzenlendiÄŸi duyurulmuÅŸtu.Söz konusu toplantÄ±da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) baÄŸlÄ± BaÅŸkanlÄ±k Konseyi üyeleri, Ä°çiÅŸleri BakanÄ±, askeri yetkililer ile Trablus’ta bulunan çeÅŸitli silahlÄ± gruplarÄ±n liderlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

UNSMIL tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan bir diÄŸer açÄ±klamada, BM Libya Özel Temsilcisi Selame’nin, “Trablus’taki mevcut duruma iliÅŸkin toplantÄ±, kentteki tüm sorunlarÄ± çözüme kavuÅŸturmayÄ± hedeflemiyor. Bu toplantÄ±, problemleri çözmek adÄ±na uygun çerçeveyi belirlemek için çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlamayÄ± amaçlÄ±yor” ÅŸeklindeki ifadesine yer verildi.

UMH’ye baÄŸlÄ± Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Abdusselam AÅŸur, geçen cumartesi de UNSMIL ve ulusal uzlaÅŸÄ± komitelerinin harcadÄ±ÄŸÄ± yoÄŸun çabalar neticesinde, Trablus’ta ateÅŸkes ilan edildiÄŸini duyurmuÅŸ ancak, çatÄ±ÅŸmalar devam etmiÅŸti.

TRABLUS’TAKÄ° ÇATIÅžMALAR

Libya’nÄ±n baÅŸkenti Trablus, yaklaÅŸÄ±k on gündür UMH’ye baÄŸlÄ± tugaylar arasÄ±nda aÄŸÄ±r silahlarÄ±n da kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± çatÄ±ÅŸmalara sahne oluyor.

Bu oluÅŸumlardan UMH’ye baÄŸlÄ± olduÄŸu belirtilen Terhune Yedinci TugayÄ±, baÅŸkenti milislerden temizlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerken, çatÄ±ÅŸmanÄ±n diÄŸer taraflarÄ± ise söz konusu tugayÄ±n, Trablus’taki konuÅŸlanma noktalarÄ± baÅŸta olmak üzere nüfuz ve ekonomik güç saÄŸlamayÄ± hedeflediÄŸini iddia ediyor.

UMH ise Terhune Yedinci TugayÄ±’nÄ± geçen nisan ayÄ±nda feshettiÄŸini ve kendisine baÄŸlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

10 GÜNDE 61 KÄ°ÅžÄ° ÖLDÜ

UMH BaÅŸkanlÄ±k Konseyi, kentteki çatÄ±ÅŸmalar nedeniyle önceki gün baÅŸkent ve çevresinde olaÄŸanüstü hal ilan etmiÅŸ, geçen cuma günü ise Trablus’taki UluslararasÄ± Mitiga HavalimanÄ±’nda uçuÅŸlar askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Libya Temsilciler Meclisi (TM) ise yapÄ±lmasÄ± planlanan anayasa referandumu yasa tasarÄ±sÄ± oylamasÄ±nÄ±, baÅŸkent Trablus’taki çatÄ±ÅŸmalar nedeniyle ertelediÄŸini duyurmuÅŸtu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 20:29

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