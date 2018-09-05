â€˜Faili meÃ§hul: Gazeteci cinayetlerinde cezasÄ±zlÄ±kla mÃ¼cadeleâ€™ paneli

Matthew Caruana Galizia, Ã–zge Mumcu, Dicle Anter ve Meryem GÃ¶ktepe, Medya ve Hukuk Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± DerneÄŸi'nin dÃ¼zenlediÄŸi panelde bir araya geldi.

Matthew Caruana Galizia, Özge Mumcu, Dicle Anter ve Meryem Göktepe, Medya ve Hukuk ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± DerneÄŸi'nin düzenlediÄŸi "Faili meçhul: Gazeteci cinayetlerinde cezasÄ±zlÄ±kla mücadele" panelinde bir araya geldiler.

Meyda ve Hukuk’un aktarÄ±mÄ±na göre, Ä°sveç BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda gerçekleÅŸtirilen panel, Medya ve Hukuk ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± DerneÄŸi Direktörü BarÄ±ÅŸ AltÄ±ntaÅŸ, Ä°sveç BaÅŸkonsolosu Therese Hyden ve UluslararasÄ± BasÄ±n Enstitüsü Türkiye Savunu Koordinatorü Caroline Stockford'Ä±n konuÅŸmalarÄ±yla baÅŸladÄ±. FarklÄ± ülkelerden diplomatlarÄ±n da katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ± davette, konuklarÄ±n konuÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir soru cevap oturumu yapÄ±ldÄ±.

'KARDEÅžÄ°MLE BEN, ADALET Ä°ÇÄ°N ÇABALIYORUZ'

GeçtiÄŸimiz bir yÄ±l içinde iki araÅŸtÄ±rmacÄ± gazeteci -- Malta’da Daphne Caruana Galizia ve Slovakya’da Jan Kuciak -- Avrupa BirliÄŸi sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde suikaste uÄŸradÄ±. Özellikle Malta’da yürütülen soruÅŸturma süreci, Türkiye’de yaÅŸanan deneyimi aratmÄ±yor. Daphne'nin oÄŸlu Matthew Caruana Galizia, paneldeki konuÅŸmasÄ±nda, öldürülmeden 1.5 yÄ±l önce annesiyle birlikte çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Malta'da gazetecilik yapmanÄ±n çok zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, annesinin bu süreçte tamamen yalnÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. "Onu öldürdüler, çünkü baÅŸka türlü onu durduramayacaklarÄ±nÄ± biliyorlardÄ±. Tacizleri ve tehditleri onu hiçbir zaman durdurmadÄ±" dedi. Daphne'nin açÄ±ÄŸa çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± yolsuzluk ve rüÅŸvet vakalarÄ±nda ve cinayette adaleti tesis etmek için kardeÅŸiyle birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Caruana Galizia: "Burada hepimiz aynÄ± ÅŸey için savaÅŸÄ±yoruz, ve kazanacaÄŸÄ±mÄ±zdan eminim " dedi.

'ÖLÜM BÄ°R SON MUDUR?'

Özellikle yolsuzluklarÄ±n ve mafya-siyaset iliÅŸkilerinin üstüne gitmesiyle tanÄ±nan araÅŸtÄ±rmacÄ± gazeteci UÄŸur Mumcu’nun kÄ±zÄ± Özge Mumcu konuÅŸmasÄ±nda, babasÄ±nÄ±n cinayetinden sonra oluÅŸan toplumsal baskÄ±ya raÄŸmen failin hala bulunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, UÄŸur Mumcu'yu öldüren bombayÄ± yerleÅŸtiren kiÅŸinin hala firari olduÄŸunu söyledi. AraÅŸtÄ±rmacÄ± gazetecilerin çok ciddi zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Mumcu, gazeteciliÄŸin hiçbir zaman durdurulamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. "Bizler UÄŸur Mumcu AraÅŸtÄ±rmacÄ± Gazetecilik VakfÄ±'nÄ± kurarken, ölüm bir son mudur diye düÅŸündük. SonrasÄ±nda ne yapÄ±labilir üzerine çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±k."

Mumcu, annesinin dönemin içiÅŸleri bakanÄ± Mehmet AÄŸar'la yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir diyalogu anlatarak devam etti: "Mehmet AÄŸar, babamÄ±n davasÄ± hakkÄ±nda anneme bir duvar var ve onu geçemiyoruz demiÅŸti. Annemin bir tuÄŸla çekin demesi üzerine çekemem diyen AÄŸar'a annem, o zaman o duvar yÄ±kÄ±lÄ±r ve siz altÄ±nda kalÄ±rsÄ±nÄ±z, demiÅŸti. ArdÄ±ndan Mehmet AÄŸar'la baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸunu bildiÄŸimiz Susurluk kazasÄ± yaÅŸandÄ±. "

'METÄ°N BENÄ°M KARDEÅžÄ°MDÄ°, AYNI ZAMANDA YOLDAÅžIMDI'

Gazeteci cinayetleri arasÄ±nda failleri cezalandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olan tek cinayetin Metin Göktepe'ninki olduÄŸunu söyleyen Meryem Göktepe, Metin'in sosyalist bir gazeteci olduÄŸunu vurgulayarak konuÅŸmasÄ±na baÅŸladÄ± ve: "Metin benim kardeÅŸimdi, ama aynÄ± zamanda yoldaÅŸÄ±mdÄ±. O zamanlar sendikalaÅŸma süreci vardÄ±, ben kortejin içindeyken o dÄ±ÅŸÄ±nda görev yapÄ±yordu." dedi.

Metin'in 1996 yÄ±lÄ±nda dövülerek öldürülmeden önce, gözaltÄ±nda kaybedilenleri takip ettiÄŸini, bunlardan çok etkilendiÄŸini ifade eden Göktepe: "Öldürülmeden önce, 'AdÄ±m Metin Göktepe, ben gazeteciyim' diye baÄŸÄ±rmasÄ± da bu yüzdendi diye düÅŸünüyorum." dedi. Göktepe, devletin en yüksek kademesinden Eyüp Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸüne kadar, Metin'in gözaltÄ±na alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen yetkililerin suçta uzlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve ortaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti ve: "Mehmet AÄŸar, ne yazÄ±k ki hepimizin hayatÄ±na bir yerden dokundu sanÄ±rÄ±m. Bugün Cumartesi Anneleri eylemlerinin saldÄ±rÄ±ya uÄŸramasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda da onun olduÄŸunu düÅŸünüyorum." diye devam etti.

'ÖLDÜRECEÄžÄ° ADAMIN GÜVENLÄ°ÄžÄ°NÄ° NÄ°YE SAÄžLASIN?'

DiyarbakÄ±r’da düzenlenen bir festival sÄ±rasÄ±nda suikaste uÄŸrayan Özgür Gündem gazetesi köÅŸe yazarÄ± Musa Anter’in oÄŸlu Dicle Anter konuÅŸmasÄ±na babasÄ±nÄ±n öldürüldüÄŸü günü anlatarak baÅŸladÄ±. Cenazesini alamadÄ±klarÄ±nÄ± ve babasÄ±nÄ±n kendilerinden habersizce gömüldüÄŸünü ifade eden Anter: "SaÄŸolsun avukatÄ±mÄ±z çok uÄŸraÅŸtÄ±. AÄ°HM'e taÅŸÄ±dÄ±k davayÄ±. 2007'de AÄ°HM Türkiye'yi mahkum etti, gerekçesini not almÄ±ÅŸÄ±m buraya, bana hep çok saçma gelmiÅŸtir. TC Musa Anter'in güvenliÄŸini saÄŸlamamÄ±ÅŸtÄ±r. ÖldüreceÄŸi adamÄ±n güvenliÄŸini niye saÄŸlasÄ±n? "

1909'dan beri 95 faili meçhul gazeteci cinayetinin iÅŸlendiÄŸini ifade eden Anter, derin devletin bir sistem olarak karÅŸÄ±larÄ±nda durduÄŸunu, bu sisteme karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 20:36

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