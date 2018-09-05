Barbaros Åžansal'a KKTC'de sÃ¶zlÃ¼ taciz, tehdit ve hakaret

Moda TasarÄ±mcÄ±sÄ±-Yazar Barbaros Åžansal, Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gittiÄŸi restoranda, Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel BaÅŸkanÄ± Buray Büsküvütçü tarafÄ±ndan sözlü tacize, tehdide ve hakarete uÄŸradÄ±. Büsküvütçü'nün "Sosyal medyadan küfrettiÄŸin KKTC'de ne iÅŸin var?" dediÄŸi Åžansal, tepki vermedi. OlayÄ±n ardÄ±ndan Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel BaÅŸkanÄ± Buray Büsküvütçü ile Genel Sekreteri Aktaç Atai hakkÄ±nda, 'rahatsÄ±zlÄ±k' ve 'uygunsuz tavÄ±r ile hakaret' suçlarÄ±ndan dava açÄ±ldÄ±.

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle, geçen yÄ±l, KKTC'den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilip, Türkiye'ye gönderilen ve hakkÄ±nda yargÄ± süreci baÅŸlatÄ±lan moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± Barbaros Åžansal hakkÄ±ndaki 'sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±' kararÄ± yeni hükümet tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. KKTC'de bulunan Åžansal, gittiÄŸi restoranda MDP Genel BaÅŸkanÄ± Buray Büsküvütçü ve parti üyeleriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Büsküvütçü, Åžansal'a "Güneye gidip, bize 'Ä°ÅŸgalci' diyorsun, bize sövüyorsun; utanmadan buraya geliyorsun. Sosyal medyadan küfrettiÄŸin KKTC'de ne iÅŸin var?" dedi.

Çevrede oturan diÄŸer yurttaÅŸlar, hakaret eden Büsküvütçü'ye tepki göstererek taciz ve hakaretlerini sonlandÄ±rmasÄ±nÄ± istedi.Åžansal ise Büsküvütçü'yü dinleyerek, tepki vermedi. Görüntüler, restorandaki müÅŸteri tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi.

DAVA AÇILDI

Restoran sahibinin ÅŸikayeti üzerine, MDP Genel BaÅŸkanÄ± Buray Büsküvütçü ile Genel Sekreteri Aktaç Atai'nin olayla ilgili polis merkezinde ifadesi alÄ±ndÄ±. Mahkemeye sevk edilen Büsküvütçü ile Atai hakkÄ±nda, 'rahatsÄ±zlÄ±k' ve 'uygunsuz tavÄ±r ile hakaret' suçlarÄ±ndan dava açÄ±ldÄ±. (DHA)

Barbaros Åžansal'Ä±n 6 ay 20 gÃ¼nlÃ¼k cezasÄ± onandÄ±

Barbaros Åžansal tutuklandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 13:41

www.evrensel.net