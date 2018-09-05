HDPâ€™den Yol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na ziyaret

TÃ¼rk-Ä°ÅŸâ€™e baÄŸlÄ± Yol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ± ziyaret eden HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ndeki Ã¶rgÃ¼tsÃ¼zlÃ¼ÄŸe dikkat Ã§ekti.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, inÅŸaat iÅŸçilerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlara iliÅŸkin Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Yol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ± ziyaret etti. Temelli, sendikalarÄ±n iÅŸçilerin hakkÄ±nÄ± korurken aslÄ±nda tüm toplumun hakkÄ±nÄ± koruduÄŸunu söyledi.

Sendika genel merkezinde konuÅŸan Temelli, ekonomideki kötü gidiÅŸata iliÅŸkin neler yapÄ±labileceÄŸini konuÅŸmanÄ±n önemli olduÄŸunu söyledi. Temelli, “Emekçiler sadece kriz ortaya çÄ±ktÄ± diye bunun maliyetine katlanmÄ±yor. 16 yÄ±ldÄ±r iÅŸçilerin neler kaybettikleri ortada. Ben eski bir sendikacÄ± olarak bu mücadelenin içinde oldum. Özellikle inÅŸaat iÅŸçilerinin sorunlarÄ± o kadar devasa boyutlara ulaÅŸtÄ± ki; iÅŸ cinayetlerinin en çok yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sektör. Ä°ÅŸçilerin ölmesinin önüne bilinçli olarak geçilmedi. Bunun en bariz örneklerinden biri de sabah akÅŸam övünülen üçüncü büyük havalimanÄ±. Bu alanda örgütsüzlüÄŸün de önemli bir sorun olduÄŸunu biliyoruz” dedi.

ASGARÄ° ÜCRETÄ°N YARISI KAYBOLDU

Türk-Ä°ÅŸ Mali Sekreteri ve Yol Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ramazan AÄŸar da TL’deki deÄŸer kaybÄ±nÄ±n endiÅŸe yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. 1600 TL olan asgari ücretin döviz karÅŸÄ±sÄ±nda 900 TL’ye düÅŸtüÄŸüne dikkat çeken AÄŸar, “Bizim için önemli olan bu ülkenin huzur ve refaha kavuÅŸmasÄ±dÄ±r. Siyaset uzlaÅŸma kültürüdür ama bunun üstesinden gelemiyoruz. Sendikalar olarak üyelerimiz, dolayÄ±sÄ±yla gücümüz azalÄ±yor. Özel sektörde örgütlenemiyoruz. SendikalÄ± olan iÅŸçiler iÅŸten atÄ±lÄ±yor ve kapÄ± önüne konacaÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸi için örgütlenmek istemiyor. Sendikal örgütlenme önündeki engellerin Mecliste kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor” dedi. AyrÄ±ca üçüncü havalimanÄ±nda örgütlü olduklarÄ±nÄ± belirten AÄŸar, yalnÄ±zca ana firmada örgütlü olduklarÄ±nÄ± ve taÅŸeron firmalarda örgütlenemediklerini aktardÄ±. AÄŸar, örgütlü olduklarÄ± yerlerde iÅŸ cinayetlerinin daha az yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Atilla Ã–zmel, yeniden Yol-Ä°ÅŸ Kayseri 1 Noâ€™lu Åžube BaÅŸkanÄ± seÃ§ildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 20:04

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