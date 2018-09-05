Kemal DinÃ§â€™ten yeni albÃ¼m

SanatÃ§Ä± Kemal DinÃ§, konser kayÄ±tlarÄ±ndan oluÅŸan 25 parÃ§alÄ±k bir albÃ¼mle dinleyicilerinin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Kemal Dinç yeni albümü “Ä°stanbul-Live” ile sevenlerinin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Usta müzisyenin Ä°stanbul konserlerinde canlÄ± olarak kaydedilen 25 parçadan oluÅŸan albümde geleneksel eserlerin yanÄ± sÄ±ra kendi besteleri de yer alÄ±yor. ArÅŸiv niteliÄŸi taÅŸÄ±yan albümde NazÄ±m Hikmet, Ruhi Su, Hüdai gibi ustalarÄ± yorumlayan Dinç’e sanatçÄ± arkadaÅŸlarÄ± Yadigar Koçer (vokal), Onur GügercinoÄŸlu (keman, viyola), BarÄ±ÅŸ Kadem (Kopuz) ve Cengiz YÄ±lmaz (Çello) eÅŸlik ediyor. Dinç’in daha önce “Lir ve AteÅŸ” (2006), “BaÄŸlama Ä°çin Denemeler” (2012) , “Geleneksel Yorumlar” (2015) ve Ahmet Aslan’la birlikte “Duo” (2017) albümlerini çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 19:58

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