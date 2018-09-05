Dorothyâ€™nin ayakkabÄ±larÄ± bulundu

Judy Garlandâ€™Ä±n Oz BÃ¼yÃ¼cÃ¼sÃ¼ filminde giydiÄŸi ve 13 yÄ±l Ã¶nce Ã§alÄ±nan kÄ±rmÄ±zÄ± ayakkabÄ±lar bulundu.

AmerikalÄ± Oyuncu Judy Garland’Ä±n 1939’da Oz Büyücüsü filminde giydiÄŸi kÄ±rmÄ±zÄ± ayakkabÄ±lar, çalÄ±ndÄ±ktan 13 yÄ±l sonra bulundu.

Garland’Ä±n Dorothy rolünü canlandÄ±rÄ±rken giydiÄŸi Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± yakut ayakkabÄ±lar, 2005’te Minnesota’da sergilendiÄŸi müzede, gece pencereden giren kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndan çalÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Garland’Ä±n giydiÄŸi üç çift kÄ±rmÄ±zÄ± ayakkabÄ±nÄ±n daha olduÄŸu biliniyor. Soygundan sonra adÄ± açÄ±klanmayan bir kiÅŸi, ayakkabÄ±larÄ±n yerini ve hÄ±rsÄ±zÄ±n adÄ±nÄ± bildirecek kiÅŸiye bir milyon dolar ödül vermeyi vadetmiÅŸti. Ancak soygunun 10’ncu yÄ±ldönümünde ödül için verilen süre doldu ve ayakkabÄ±lar bulunamadÄ±.

BBC’nin haberine göre MinnesotalÄ± yetkililer, dünkü basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ayakkabÄ±larÄ±n nerede ve nasÄ±l bulunduÄŸunu açÄ±klamadÄ±. AyakkabÄ±lar için bir ihbar yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± da bilinmiyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 19:53

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