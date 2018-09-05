WHO: DÃ¼zenli egzersiz yapmayanlarda kanser ve kalp krizi riski artÄ±yor

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼â€™nÃ¼n Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi bir araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re hareketsizlik nedeniyle kanser ve kalp krizi riski artÄ±yor.

Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü (WHO), hareketsizliÄŸin dünyada her dört kiÅŸiden birinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± riske attÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. WHO’ya göre dünya genelinde bir buçuk milyara yakÄ±n yetiÅŸkin fiziksel olarak yeterince aktif olmadÄ±klarÄ± için ölebilir.

SaÄŸlÄ±k Örgütü’nün öncülük ettiÄŸi ve Lancet Global Health dergisinde yayÄ±mlanan araÅŸtÄ±rma, yaklaÅŸÄ±k iki milyon katÄ±lÄ±mcÄ±dan toplanan verilerle yapÄ±ldÄ±. AraÅŸtÄ±rmaya göre 2001 ila 2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda egzersiz yapanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nda az da olsa artÄ±ÅŸ görülüyor.

BBC’nin haberine göre, WHO, yeterince spor ve egzersiz yapmayanlarda kalp krizi, demans, kanser, Tip 2 diyabet hastalÄ±klarÄ±na yakalanma riskinin arttÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

HAFTADA EN AZ 150 DAKÄ°KA EGZERSÄ°Z YAPILMALI

Dünya genelinde 2016 yÄ±lÄ±nda her üç kadÄ±ndan biri ve her dört erkekten biri saÄŸlÄ±klÄ± görülen fiziksel aktivite seviyesine ulaÅŸamadÄ±. Uzmanlar haftada en az 150 dakika veya yoÄŸun bir program ise haftada en az 75 dakika egzersiz yapÄ±lmasÄ± tavsiyesinde bulunuyor. Kuveyt, Suudi Arabistan ve Irak, yetiÅŸkin nüfusun yüzde 50’den fazlasÄ±nÄ±n hareketsiz bir yaÅŸam sürdüÄŸü ve hastalÄ±klara yakalanma riskinin de en yüksek olduÄŸu ülkeler arasÄ±nda yer aldÄ±.

ABD’de yetiÅŸkinlerin yaklaÅŸÄ±k yüzde 40’Ä± yeterli oranda egzersiz yapmÄ±yor. Bu oran Ä°ngiltere’de yüzde 36, Çin’de yüzde 14.

AraÅŸtÄ±rmada fiziksel aktiviteleri artÄ±rmanÄ±n kas yapÄ±sÄ±nÄ±, kalbi ve nefes alÄ±p vermeyi geliÅŸtirdiÄŸi, kemikleri güçlendirdiÄŸi ve hipertansiyon, kalp krizi, felç, diyabet, depresyon ve bazÄ± kanser türlerine yakalanma riskini de düÅŸürdüÄŸü görüldü. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 19:39

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