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FotoÄŸraf: DHA
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde yangÄ±n
05 EylÃ¼l 2018 19:01
Bursa'da bulunan Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin Ã§atÄ±sÄ±nda, henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.
Bursa'da Ä°stanbul yolundaki Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin çatÄ±sÄ±nda, saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda, henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.
Ä°hbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alÄ±rken, itfaiye görevlileri ise alevlere müdahale ediyor. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 19:04
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