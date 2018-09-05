Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde yangÄ±n

FotoÄŸraf: DHA

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde yangÄ±n

    • 05 EylÃ¼l 2018 19:01

    Bursa'da bulunan Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin Ã§atÄ±sÄ±nda, henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

    Bursa'da Ä°stanbul yolundaki Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin çatÄ±sÄ±nda, saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda, henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.

    Ä°hbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alÄ±rken, itfaiye görevlileri ise alevlere müdahale ediyor. (DHA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 19:04
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