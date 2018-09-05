Evrensel ve Cumhuriyet'in davalarÄ± yarÄ±n gÃ¶rÃ¼lecek

Evrensel'e 'sÃ¼reli yayÄ±nda kimliÄŸin aÃ§Ä±klanmasÄ±' suÃ§lamasÄ±yla, Cumhuriyet gazetesine Paradise Papers haberi nedeniyle aÃ§Ä±lan davalar yarÄ±n gÃ¶rÃ¼lecek.

Evrensel Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Fatih Polat'a"süreli yayÄ±nlarda kimliÄŸin açÄ±klanmasÄ±” suçlamasÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ± ve Cumhuriyet Gazetesi Finans Editörü ve Muhabiri Pelin Ünker ile Cumhuriyet VakfÄ± Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Orhan Erinç hakkÄ±nda 'Paradise Papers'haberi nedeniyle açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ± yarÄ±n görülecek.

POLAT'IN DURUÅžMASI 10.50'DE ÇAÄžLAYAN'DA

FotoÄŸraf: Evrensel

Fatih Polat, Sorumlu YaziÅŸleri Müdürü olduÄŸu dönemde, "süreli yayÄ±nlarda kimliÄŸin açÄ±klanmasÄ±” suçlamasÄ±yla açÄ±lan dava kapsamÄ±nda 2013’te 10 bin lira para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, mahkeme hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti. Ä°stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, denetim süresinde baÅŸka bir suçtan cezasÄ± kesinleÅŸen Polat hakkÄ±nda verilen hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± esas üzerinden ele alarak yeniden yargÄ±lamasÄ± yarÄ±n devam edecek. DuruÅŸma, 10.50’de ÇaÄŸlayan’da bulunan Ä°stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

NE OLMUÅžTU?

“Lise öÄŸrencisine ders ortasÄ±nda gözaltÄ±” baÅŸlÄ±klÄ± haberin yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± 23 MayÄ±s 2012 tarihinde Evrensel'in Sorumlu YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü olan Polat, “18 yaÅŸÄ±ndan küçük suç failinin kimliÄŸini açÄ±klayacak ve tanÄ±nmasÄ±na yol açacak ÅŸekilde yayÄ±n yapmasÄ±” gerekçe gösterilerek yargÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±. Haberde, Kars’ta bir davadan dolayÄ± hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±kartÄ±lan lise öÄŸrencisi A.M’nin, okuduÄŸu lisede ders ortasÄ±nda polisler tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± konu ediliyordu.

Genel YayÄ±n YÃ¶netmenimiz Fatih Polat hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

ÜNKER VE ERÄ°NÇ'Ä°N DURUÅžMASINDA KARAR ÇIKMASI BEKLENÄ°YOR

FotoÄŸraf: DHA

Cumhuriyet Gazetesi Finans Editörü ve Muhabiri Pelin Ünker ile Cumhuriyet VakfÄ± Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Orhan Erinç hakkÄ±nda 'Paradise Papers' (Cennet Belgeleri) haberleri nedeniyle eski BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve oÄŸullarÄ±nca açÄ±lan 500 bin TL’lik tazminat davasÄ±nÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± yarÄ±n görülecek.

Ä°stanbul Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek duruÅŸmada karar verilmesi bekleniyor. Önceki duruÅŸmada, DavacÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve oÄŸullarÄ±nÄ±n avukatÄ± Tuba KÄ±lÄ±ç, söz konusu haberlerde iftira, karalama ve yÄ±pratma unsurlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu belirtmiÅŸ, Pelin Ünker’in avukatÄ± Abbas YalçÄ±n ise tüm iddialarÄ± inceleyip yazÄ±lÄ± olarak beyanlarÄ±nÄ± sunacaklarÄ±nÄ± söylemiÅŸti. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Cumhuriyetâ€™in Paradise Papers haberine 500 bin TL'lik dava

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 20:06

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