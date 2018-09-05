BarÄ±ÅŸ akademisyenlerinin beraat talebine yine ret

'Bu suÃ§a ortak olmayacaÄŸÄ±z' bildirisini imzaladÄ±klarÄ± iÃ§in 'TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±' ile suÃ§lanan akademisyenlerin davalarÄ± gÃ¶rÃ¼lmeye devam ediyor.

“Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” bildirisini imzaladÄ±klarÄ± için “Terör örgütü propagandasÄ±” ile suçlanan akademisyenlere yönelik davalar, adli yÄ±lÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesinde devam etti.

bianet.org'da yer alan habere göre, BoÄŸaziçi Üniversitesinden araÅŸtÄ±rma görevlileri Åženay ÇÄ±nar ile Zeynep ArÄ±kan’Ä±n ilk duruÅŸmalarÄ± 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde (ACM) görüldü. DuruÅŸma salonunda hazÄ±r bulunan akademisyenler beraatlerini talep ederek savunma için ek süre istedi. Akademisyenlerin avukatÄ± Ä°nayet Aksu, akademisyen dosyalarÄ±nÄ±n 13. ACM’de devam eden dört akademisyenin dosyasÄ±yla birleÅŸtirilmesi ve yargÄ±lamaya Türk Ceza Kanunu (TCK) 301’e göre devam edilmesiyle beraber derhal beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, 301 yönünden sunulan talebin deÄŸerlendirilmesi için ilgili belgelerin 13. ACM’den istenmesine karar verdi. SanÄ±klara ve avukatlarÄ±na ek süre veren heyet, diÄŸer talepleri reddetti. DuruÅŸmalarÄ±n ikisi de 12 Åžubat’ta devam edecek.

5 AralÄ±k 2017’de baÅŸlayan davalar 17 Temmuz 2018’e kadar sürdü. 225 günde 256 akademisyenin davalarÄ±nÄ±n ilk duruÅŸmalarÄ± görüldü. Bu süreçte bir kÄ±smÄ±nÄ±n ikinci ve üçüncü duruÅŸmalarÄ± da yapÄ±ldÄ±; 19 kiÅŸiye 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi. Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel ve Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. BüÅŸra ErsanlÄ±’Ä±nÄ±n cezasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bütün cezalarda hükmün açÄ±klanmasÄ± geri bÄ±rakÄ±ldÄ±. 5 Eylül itibariyle 258 akademisyenin ilk duruÅŸmasÄ± görülmüÅŸ oldu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 18:08

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