BAE uÃ§aÄŸÄ±, New York'taki JFK havaalanÄ±nda karantinaya alÄ±ndÄ±

BirleÅŸik Arap Emirlikleri'ne ait uÃ§ak, iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± ABD'nin New York kentindeki JFK'de karantinaya alÄ±ndÄ±.

Dubai'den havalanan ve ABD'nin New York eyaletindeki John F. Kennedy (JFK) HavalimanÄ±'na sabah saatlerinde iniÅŸ yapan uçak, 100 kadar yolcunun kendisini hasta hissetmesi nedeniyle karantinaya alÄ±ndÄ±.

Dubai-New York seferini yapan Emirates HavayollarÄ±'na ait uçak, sorunsuz ÅŸekilde JFK HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±. UçaÄŸÄ±n pilotu, 2 erkek yolcunun ateÅŸinin çok yüksek olduÄŸunu ve 100 kadar yolcunun da durmadan öksürdüÄŸünü bildirdi.

Terminale yanaÅŸtÄ±rÄ±lmayan 521 yolcusu bulunan uçak, havalimanÄ±nda karantina altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Olayla ilgili araÅŸtÄ±rma devam ederken, yolcularÄ±n hastalanmasÄ±na neyin neden olduÄŸu ise henüz bilinmiyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 18:58

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