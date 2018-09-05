Fatura iÅŸÃ§iye Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor, iÅŸsizlik ve yoksulluk artÄ±yor

CHP Emek BÃ¼rolarÄ±'nÄ±n raporuna gÃ¶re TL' nin deÄŸer kaybetmesiyle yÃ¼zlerce iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±ldÄ±, iÅŸsizlik, yoksulluk ve kapanan iÅŸyeri sayÄ±sÄ± yÃ¼kseldiâ€¦

Ekonomideki kötü gidiÅŸin faturasÄ± iÅŸçi ve emekçilere çÄ±kÄ±yor. CHP Emek BürolarÄ±’nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora göre, Türk lirasÄ±nÄ±n deÄŸer kaybetmesinin hemen ardÄ±ndan yüzlerce iÅŸçi iÅŸten atÄ±ldÄ±, iÅŸsizlik ve yoksulluk arttÄ±, kapanan iÅŸyeri sayÄ±sÄ± yükseldi.

Türkiye’de yaÅŸanan ekonomik durgunluÄŸun nedeninin AKP iktidarÄ±nÄ±n 16 yÄ±l boyunca uyguladÄ±ÄŸÄ± döviz kurlarÄ± üzerinden dÄ±ÅŸ ülkelere borçlanan, üretimden çok tüketime odaklanan ,inÅŸaat sektörüne aÄŸÄ±rlÄ±k veren ve özelleÅŸtirmeye yaslanan politikalarÄ± olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada, “TÜÄ°K AÄŸustos ayÄ± verilerine göre enflasyon 14 yÄ±lÄ±n zirvesinde yer alarak yüzde 17.90 oranÄ±na yükseldi. Ülkemiz Arjantin’in ardÄ±ndan geliÅŸen ekonomiler arasÄ±nda en yüksek enflasyon oranlarÄ±nÄ±n olduÄŸu ikinci ülke konumundadÄ±r” dendi. Raporda yer alan veriler ÅŸöyle:

Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K ARTTI

Türkiye Ä°statistik Kurumu TÜÄ°K’in 15 AÄŸustos 2018 günü açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± MayÄ±s 2018 dönemi Ä°ÅŸgücü Ä°statistiklerine göre; dar tanÄ±mlÄ± standart iÅŸsizlik yüzde 9.7 olarak gerçekleÅŸmiÅŸti. Bu oran bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre düÅŸmüÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen bir önceki aya göre arttÄ±ÅŸ gösterdi. Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸsizlik ise bir önceki aya göre 0.3 artarak 10.6 olarak gerçekleÅŸti. AyrÄ±ca son TÜÄ°K verilerine göre genç ve kadÄ±n iÅŸsizlik oranlarÄ±nÄ±n yüksek seviyelerde olduÄŸu gözlemlenmektedir. Buna göre;

â– TarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± genç iÅŸsizlik oranÄ± yüzde 20.6.

â– Ne eÄŸitim ne istihdamda ki gençlerin oranÄ± yüzde 21.9

â– Genç kadÄ±n iÅŸsizliÄŸi oranÄ± yüzde 23.2

â– TarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± genç kadÄ±n iÅŸsizliÄŸi oranÄ± ise yüzde 27.6

â– TÜÄ°K verilerine göre ülkede ki gerçek iÅŸsiz sayÄ±sÄ± ise 6 milyona yaklaÅŸmaktadÄ±r.

KAPANAN Ä°ÅžYERLERÄ° VE EKONOMÄ°K TEHDÄ°T ALTINDAKÄ° SEKTÖRLER

Döviz kurundaki artÄ±ÅŸa baÄŸlÄ± olarak son aylarda küçük ve orta ölçekli bir çok iÅŸyeri kapanmak zorunda kaldÄ±. Resmi istatistiklere göre, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n Ocak ayÄ±ndan bu yÄ±lÄ±n Haziran ayÄ±na kadar 20 bin 607 iÅŸyeri kapandÄ±.TOBB verilerine göre bu yÄ±l baÅŸÄ±ndan itibaren de iflaslar yüksek hÄ±zla devam ederken,

â– Ocak ayÄ±nda 2 bin 417 ÅŸirket kapandÄ±.

â– Bunun yanÄ± sÄ±ra kapanan iÅŸyeri sayÄ±sÄ± ÅŸubat ayÄ±nda 682 olurken, mart ayÄ±nda 780, nisan ayÄ±nda 623, mayÄ±s ayÄ±nda 652, haziran ayÄ±nda ise 752 olarak kayÄ±tlara geçti.

â– 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk altÄ± ayÄ±nda 5 bin 906 iÅŸyeri kapandÄ±.

YAYINCILIK SEKTÖRÜ

â– KaÄŸÄ±t ihracatÄ±nda artan dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k ve döviz kurlarÄ±ndaki sert yükseliÅŸlerin ardÄ±ndan yayÄ±ncÄ±lÄ±k alanÄ± krizden ilk etkilenen sektörlerden biri olmuÅŸ durumda.

â– Kurun artÄ±ÅŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak ocak ayÄ±ndan bu yana kaÄŸÄ±t harcamalarÄ±nda yüzde 80’lik bir artÄ±ÅŸ söz konusu.

â– Ä°zmir yerelinde yayÄ±n yapan 9 Eylül, Ege Telgraf, Haber Ekspres, Yenigün, Ä°lk Ses, Yeni BakÄ±ÅŸ ve Ticaret gazeteleri pazar günleri çÄ±kmama kararÄ± aldÄ±.

â– AydÄ±nlÄ±k gazetesi yaÅŸanan kaÄŸÄ±t sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yüzünden 3 gün süresince basÄ±lmama kararÄ± aldÄ±.

â– Kur krizine baÄŸlÄ± olarak yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektöründe çalÄ±ÅŸan emekçilerin iÅŸsiz kalmalarÄ±nÄ±n gündeme gelme ihtimali aÄŸÄ±rlÄ±k kazanmaktadÄ±r.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI

Türk lirasÄ±nÄ±n deÄŸer kaybetmesiyle birlikte, alÄ±m gücü de haziran ayÄ±ndan bugüne düÅŸmeye devam etti. Türk-Ä°ÅŸ verilerine göre Haziran ayÄ±nda dört kiÅŸilik bir ailenin açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± 1714 TL, yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± ise 5584 liraydÄ±. Bu rakamlar temmuzda 1738 ve 5662, aÄŸustos ayÄ±nda 1812 ve 5903 lira olarak gerçekleÅŸti.

Dolar kurunun yüzde 30’a yakÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± AÄŸustos ayÄ±nda gÄ±da fiyatlarÄ±nda ortalama yüzde 4.77 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. GÄ±da fiyatlarÄ±nda AÄŸustosta yaÅŸanan yüksek oranlÄ± artÄ±ÅŸta süt ve süt ürünleri ile sebze-meyve fiyatlarÄ± belirleyici olurken, gÄ±da fiyatlarÄ±nda yÄ±lÄ±n ilk sekiz aylÄ±k dönemindeki artÄ±ÅŸ ise yüzde 25.58’i buldu.

4 kiÅŸilik bir ailenin bir aylÄ±k elektrik ve doÄŸal gaz gideri ortalama 301 liraya yükseldi.

Ä°ÅžTEN ÇIKARMALAR

Ülkemizde döviz kuruna baÄŸlÄ± olarak yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n bedelini yine iÅŸçi ve emekçiler ödemeye devam etmektedir. Döviz krizi sonrasÄ± Gaziantep’te bulunan Sanko’dan en az 300 iÅŸçi, Merunos’tan 250 iÅŸçi, Zeki Mensucat’tan 150-200 iÅŸçi iÅŸten atÄ±ldÄ±. Trabzon’da bulunan Ferrero’ya ait fÄ±ndÄ±k fabrikasÄ± “üretim sisteminde deÄŸiÅŸiklik” bahanesiyle kapatÄ±ldÄ±. Fabrikada çalÄ±ÅŸan 300 iÅŸçi iÅŸten atÄ±ldÄ±. Ä°stanbul’da Ataköy-Ä°kitelli metro hattÄ± ÅŸantiyesinde çalÄ±ÅŸan 700’e yakÄ±n iÅŸçi, Silivri’de 2M kablo’da çalÄ±ÅŸan 25 iÅŸçi ve MuÄŸla Tüv-Türk’de 12 iÅŸçi sendikaya üye olduklarÄ± gerekçesi kapÄ± önüne kondu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 18:00

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