Ã–lÃ¼m haberini veren doktor darbedildi

Zonguldak'ta doktorluk yapan Veyis Turan, Ã¶lÃ¼m haberini verdiÄŸi hastanÄ±n yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.

Zonguldak'tan Düzce'ye sevk edilen kanser hastasÄ±, yolda fenalaÅŸÄ±nca EreÄŸli'de götürüldüÄŸü özel hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Doktor Veyis Turan, hastanÄ±n ölüm haberini verince ölen kiÅŸinin oÄŸlu H.T.'nin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Doktora saldÄ±ran H.T., polis merkezine götürüldü.

Olay öÄŸle saatlerinde, EreÄŸli'de bulunan özel hastanede meydana geldi. Zonguldak'taki hastaneden Düzce Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk edilen ve mide kanseri olduÄŸu öÄŸrenilen Ä°.T. yolda fenalaÅŸÄ±nca EreÄŸli'de bulunan özel hastaneye getirildi. Burada yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen Ä°.T. kurtarÄ±lamadÄ±.

Ölüm haberini aileye vermek için gelen Anestezi UzmanÄ± Dr. Veyis Turan, ölen Ä°.T.'nin oÄŸlu H.T.'nin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Hastane görevlileri ve vatandaÅŸlarÄ±n araya girmesi doktora saldÄ±ran H.T. sakinleÅŸtirildi. AldÄ±ÄŸÄ± darbelerle etkilenen Veyis Turan kontrol amacÄ±yla hastanenin acil servisine götürüldü. H.T. ise ifadesi alÄ±nmak üzere polis merkezine götürüldü.

Özel hastanenin baÅŸhekimi Ercan YalçÄ±n, "Hasta, Zonguldak'tan Düzce'ye nakil yapÄ±lÄ±rken yolda fenalaÅŸarak hastanemize kabul edilmiÅŸ. Terminal yani son dönemde bir hasta. Nihayetinde hasta yolda kötüleÅŸmiÅŸ. Özellikle kanser hastalÄ±ÄŸÄ±nda son dönemlerinde tedavi mümkün olmuyor. Uygulanan ÅŸiddetin gerekçesi nedir anlamak mümkün deÄŸil. Üzücü bir olay. Ä°nsanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± bir olay. Görev baÅŸÄ±ndaki bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z, vefat haberini vermek için geldiÄŸinde hasta yakÄ±nlarÄ±nÄ±n ÅŸiddetine maruz kaldÄ±. Her ne olursa olsun bir yapÄ±lan her türlü ÅŸiddete karÅŸÄ±yÄ±z. Bu konuda da gerekli yasal yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz" dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 17:55

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