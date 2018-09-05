Genel Ä°ÅŸ'ten sosyal gÃ¼venlik sistemi raporu: Yoksul gÃ¼venceden yoksun

Genel Ä°ÅŸ tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan rapora gÃ¶re nÃ¼fusunun en yoksul kesimini oluÅŸturan yÃ¼zde 15, sosyal gÃ¼venlik sisteminin dÄ±ÅŸÄ±nda.

DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± rapor, Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin durumunu ortaya koyuyor. Rapora göre nüfusunun en yoksul kesimini oluÅŸturan yüzde 15’lik bir kÄ±sÄ±m sosyal güvenlik sisteminin dÄ±ÅŸÄ±nda. ÇalÄ±ÅŸan her 10 kiÅŸiden 3’ü sosyal güvenceden yoksun! Türkiye’de 3 milyondan fazla hane sosyal yardÄ±m alÄ±yor. Ä°ÅŸsizlik sigortasÄ±na baÅŸvuran 10 iÅŸsizden yalnÄ±zca 3’ü iÅŸsizlik sigortasÄ±ndan faydalanÄ±yor.

Rapora göre bu sorunlarÄ±n altÄ±nda ÅŸu nedenler yatÄ±yor:

Devlet katkÄ±sÄ±nÄ±n yetersizliÄŸi, kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± istihdamdan doÄŸan prim kaçaklarÄ±, çalÄ±ÅŸanlar ile emekliler arasÄ±ndaki dengesizlik, emeklilikten yararlanma koÅŸullarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±, emeklilik ve genel saÄŸlÄ±k sigortasÄ±nÄ±n piyasaya açÄ±lmasÄ±yla sisteminin kamu hizmeti niteliÄŸini gittikçe yitirmesi toplanan sosyal güvenlik primlerinin ve SGK kaynaklarÄ±nÄ±n amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±...

Sosyal güvenliÄŸin, hiçbir ayrÄ±m yapÄ±lmadan herkesin hakkÄ± olduÄŸu belirtilen raporda “Ülkemizdeki duruma bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise sosyal güvenlik sistemimizin bu amacÄ± yeterince gerçekleÅŸtiremediÄŸi görülmektedir. Sosyal güvenlik ‘reformu’nun temel gerekçelerinden biri olarak sunulan herkesin sosyal güvenceye kavuÅŸturulacaÄŸÄ± söylemine raÄŸmen nüfusun en yoksul kesimini oluÅŸturan yüzde 14.77’lik kesimi sosyal güvenceden yoksundur.”

ÇALIÅžAN 10 KÄ°ÅžÄ°DEN 3’ÜNÜN GÜVENCESÄ° YOK

Sosyal güvenlik sisteminden yararlanamayanlarÄ±n çoÄŸunu kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸanlar oluÅŸturuyor. 2017 yÄ±lÄ±nda toplam istihdamÄ±n yüzde 34’ü yani her 10 kiÅŸiden 3’ü kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸteki durumuna göre kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸmanÄ±n en yaygÄ±n olduÄŸu kesim ise ücretsiz aile iÅŸçiliÄŸi, kendi hesabÄ±na çalÄ±ÅŸanlardan ve ücretlilerden oluÅŸtu. KayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± istihdamÄ±n en yaygÄ±n olduÄŸu kesim düÅŸük gelirli ya da asgari geçim düzeyinin altÄ±nda yaÅŸayan yoksul kesimler olarak gerçekleÅŸti. Cinsiyet ve yaÅŸa göre kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± istihdama bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, kadÄ±nlar ve gençlerin sosyal güvenceden yoksun olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± görüldü.

Sosyal güvenlik sisteminin iyi iÅŸleyebilmesinde kamu harcamalarÄ±nÄ±n oldukça önemli bir payÄ± olduÄŸu belirtilen raporda, “Ancak Türkiye’de sosyal güvenlik harcamalarÄ±nÄ±n toplam kamu harcamalarÄ± içerisindeki payÄ± düÅŸüktür. Türkiye’de sosyal güvenlik harcamalarÄ±nÄ±n GSYÄ°H oranÄ± yüzde 13.5 iken OECD üye ülke ortalamasÄ± yüzde 21’dir” denildi.

EMEKLÄ°LERE AYRILAN PAY DÄ°ÄžER ÜLKELERE GÖRE DÜÅžÜK!

Türkiye’de emeklilik sisteminin, sosyal devlet politikasÄ± olarak sosyal güvenlik sistemi içinde ve kamu hizmeti olarak düzenlendiÄŸine dikkat çekilen raporda, “Sosyal güvenlik sisteminde ‘reform’ olarak nitelendirilen düzenlemelerde emeklilerin sistem içindeki payÄ±nÄ±n fazlalÄ±ÄŸÄ± üzerinde durulmuÅŸ ve emekli olmak için gerekli olan yaÅŸ ve prim ÅŸartÄ± arttÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, kamusal emeklilik sisteminin yanÄ± sÄ±ra bireysel emeklilik sistemi de önce gönüllü sonra zorunlu olmak üzere çalÄ±ÅŸanlara alternatif olarak sunulmuÅŸtur. Sistem içinde emeklilere ayrÄ±lan payÄ±n fazlalÄ±ÄŸÄ± görüÅŸünün aksine emekliler için yapÄ±lan harcamalarda Türkiye, OECD üye ülke ortalamalarÄ±nÄ±n da altÄ±ndadÄ±r” ifadeleri yer aldÄ±.

10 Ä°ÅžSÄ°ZDEN 3’Ü Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K SÄ°GORTASINDAN FAYDALANABÄ°LÄ°YOR

Devletin prim desteÄŸi saÄŸladÄ±ÄŸÄ± tek sigorta kolu olan iÅŸsizlik sigortasÄ±nÄ±n amacÄ±na uygun kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtilen raporda, “Ä°ÅŸsizlik sigortasÄ±ndan faydalanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± az, faydalanma süresi kÄ±sa ve sigorta kapsamÄ±nda alÄ±nan ücret düÅŸüktür. Bunun en temel nedeni iÅŸsizlik sigortasÄ±nÄ±n amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±dÄ±r. Özellikle fon ihtiyacÄ± olan her alan için iÅŸsizlik sigortasÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± sigortanÄ±n amacÄ± olan iÅŸsizlik maaÅŸÄ±nÄ±n ikincil planda kalmasÄ±na neden olmuÅŸtur. Ä°ÅŸsizlik sigortasÄ±ndan faydalanmak için baÅŸvuran her 10 iÅŸsizden yalnÄ±zca 3’ü iÅŸsizlik sigortasÄ±ndan faydalanabilmektedir” denildi.

Sosyal güvenlik hakkÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirmek için var olan Sosyal Güvenlik Kurumunun uzun yÄ±llardÄ±r süren kalÄ±cÄ± sorunlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu belirten Genel-Ä°ÅŸ, raporunda ÅŸu ifadelere yer verdi: “Ülkemizdeki gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nda yaÅŸanan bozukluk dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda devletin en büyük harcama kalemlerinden birisinin sosyal güvenlik olmasÄ± ve milli gelir içinde en fazla harcama yapÄ±lmasÄ± gereken hizmetler arasÄ±nda sosyal güvenlik olmasÄ± gerekir. Bu gerekliliÄŸin tam aksinin yapÄ±larak siyaset tercihlerinin baÅŸka harcamalarÄ± öne çÄ±karmasÄ± toplumun emekçi kesimlerinden sermayeye kaynak aktarÄ±mÄ±, gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ±n yoksullar ve emekçi kesimler aleyhine daha fazla bozulmasÄ± anlamÄ±na gelir. Bu nedenle de kabul edilebilir deÄŸildir.”

SORUN SOSYAL DEVLETÄ°N YOKLUÄžU

Raporda Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin önemli sorunlarÄ±ndan birine de dikkat çekildi: Sürekli bütçe açÄ±ÄŸÄ± vermesi. Sosyal devletin yerleÅŸik olduÄŸu ülkelerde sosyal güvenlik sisteminde bütçe açÄ±ÄŸÄ± deÄŸil yurttaÅŸÄ±n gereksinimi olan sosyal güvenlik hizmetinin niteliÄŸinin sorgulandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen raporda, “Sosyal Güvenlik Kurumunun mali sorunlarÄ±nÄ± büyüten, sunulan hizmetleri niteliksizleÅŸtiren yönetim sorunlarÄ± devlet kurumlarÄ±nÄ±n hesaplarÄ±nÄ± denetlemekle görevli SayÄ±ÅŸtay raporuna da yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r” denildi. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 17:43

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