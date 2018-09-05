Yeni Åžafak muhabiri: Resmi gÃ¶revliler yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±, Ä°dlib'de sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±k

Yeni Åžafak gazetesinin Suriye Muhabiri YÄ±lmaz Bilgen, Ã¶zel gÃ¶revli olduÄŸunu ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na istihbarat saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

Yeni Åžafak gazetesinin Suriye muhabiri YÄ±lmaz Bilgen, özel görevli olduÄŸunu itiraf eden mesajlar yayÄ±nladÄ±. Suriye’de selefi örgütlerin kontrolünde olan Ä°dlib’e yönelik operasyon gündemdeyken CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n savunma baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Adnan TanrÄ±verdi’ye düzenli bilgi vermesine raÄŸmen “Türk yetkililerin bölgede yanlÄ±ÅŸlar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±” savunan Bilgen, “Ä°dlib’de sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±k kaldÄ±k” diye yazdÄ±. Bilgen, "Hem Suriye hem de Türkiye'ye yazÄ±k oldu/oluyor” ifadesini kullandÄ±. AKP Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n savunma baÅŸdanÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Adnan TanrÄ±verdi’ye son 3 yÄ±ldÄ±r Suriye bölgesinde “yaÅŸanan olumsuzluklarÄ±” anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Bilgen, “Devlet söylediklerimize deÄŸer vermedi ve bir de yanlÄ±ÅŸ bilgi vermek gibi ithamlara maruz kaldÄ±m. Hatta susmam konusunda tehdit edildim” dedi.

Bilgi aktardÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan azarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatta tehdit edildiÄŸini ifade eden Yeni Åžafak muhabiri Bilgen, sosyal medya hesabÄ±ndan ÅŸu mesajlarÄ± paylaÅŸtÄ±:

"Haseke, Rakka, Deir El Zor, Süleyman Åžah Türbesi, TürkmendaÄŸÄ±, Halep, Munbic, Guta, Humus, Dera, Hama birer birer düÅŸtü.

Türkiye'de tüm bu süreçlerin asli aktörü olan resmi görevliler halen iÅŸ baÅŸÄ±nda ve üstelik terfi ediyorlar.

Hem Suriye hem de Türkiye'ye yazÄ±k oldu/oluyor.

ÅžahsÄ±m bilfiil SayÄ±n ErdoÄŸan'Ä±n danÄ±ÅŸman kadrosuna baÅŸta Adnan TanrÄ±verdi olmak üzere son 3 yÄ±ldÄ±r defalarca olan biten olumsuzluklarÄ± anlattÄ±m.

Devlet söylediklerimize deÄŸer vermedi ve birde yanlÄ±ÅŸ bilgi vermek vb ithamlara maruz kaldÄ±m.

Hatta susmam konusunda tehdit edildim.

Gelinen noktada PKK devlet oldu.

Muhalifler bitti.

Mihraç Ural ve terör oluÅŸumlarÄ± ile Esed'in ÅžebbihalarÄ± kazanan taraf oldu.

Idlip'te sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±k kaldÄ±k.

Sahada bilfiil ÅŸahitlik ettim.

Turkiye'yi temsil eden resmi görevliler büyük yanlÄ±ÅŸlar yaptÄ±/yapmaya devam ediyor."

Suriye iç savaÅŸÄ±nÄ±n sürdüÄŸü 7 yÄ±lda DAÄ°Åž, El Kaide dahil tüm selefi gruplarÄ± destekleyici haberler geçen Bilgen, 3 yÄ±ldÄ±r haber verdiÄŸini belirttiÄŸi Adnan TanrÄ±verdi, DiyarbakÄ±r’Ä±n Lice ilçesinde bir köyü yakma iddiasÄ±yla uzun süre gündemde kalan ve kendilerini askeri danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketi olarak tanÄ±tan SADAT A.Åž’nin kurucusuydu. TanrÄ±verdi, ErdoÄŸan’Ä±n askeri baÅŸdanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± görevinde bulunuyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 17:40

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