KESK Ä°stanbul KadÄ±n Meclisi: Ä°ÅŸini istemek suÃ§ deÄŸildir

KESK Ä°stanbul KadÄ±n Meclisi, tutuklanan Nursel TanrÄ±verdi ve Selvi Polat'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

KESK Ä°stanbul KadÄ±n Meclisi, EÄŸitim Sen 3 Nolu Åžube binasÄ±nda, "Ä°ÅŸimi geri istiyorum" eylemi yaptÄ±klarÄ± gerekçesiyle tutuklanan Nursel TanrÄ±verdi ve Selvi Polat'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. YapÄ±lan toplantÄ±da, "Nursel TanrÄ±verdi ve Selvi Polat ÅŸahsÄ±nda tüm tutsak arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±n istiyoruz. Çünkü iÅŸimizi istemek, direnmek ve eylem yapmak suç deÄŸildir" denildi.

'DEMOKRASÄ° YOK EDÄ°LÄ°YOR'

AçÄ±lamayÄ± KESK Ä°stanbul KadÄ±n Meclisi adÄ±na AyÅŸe PanuÅŸ okudu. PanuÅŸ, Türkiye'nin yeni rejime geçtiÄŸinden beri bir türlü normalleÅŸemediÄŸini söyleyerek, "Ekonomisini dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± tek adama baÄŸlayan sistem ne istikrar, ne güvenlik, ne de barÄ±ÅŸ getiriyor. Demokrasi yok ediliyor, hamasetle ülke yönetilmek isteniyor. Anayasaya ve Türkiye’nin taraf olduÄŸu uluslararasÄ± antlaÅŸmalara aykÄ±rÄ±, baskÄ±cÄ± yasa ve uygulamalarla, hamasi nutuklarla demokratik kitle örgütleri ve basÄ±n hizaya çekilerek yaratÄ±lacak suni bir istikrar havasÄ±yla yurttaÅŸlara sahte bir güven duygusu pompalanmak isteniyor.

Halk yoksullaÅŸmakta, iÅŸ güvencesini kaybetmekte, iÅŸ cinayetlerinde ölmekte ya da yaralanmakta özellikle eÄŸitimde ve saÄŸlÄ±kta niteliksiz ve partizan kamu hizmetine mahkûm edilmektedir, polis ÅŸiddetine maruz kalmaktadÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

'KHK MAÄžDURÄ°YETLERÄ°NÄ° GÄ°DERÄ°N'

AdaletsizliÄŸin, Türkiye’de norm haline geldiÄŸini aktaran PanuÅŸ, "Biz bu basÄ±n açÄ±klamalarÄ±nda hep iÅŸimizi geri istiyoruz dedik, KHK maÄŸduriyetlerini giderin dedik, OHAL’i kaldÄ±rmak hukuksuz KHK’larÄ±n fiili sonuçlarÄ± ortada durduÄŸu sürece ülkede yeniden adaletin tesis edilmesi anlamÄ±na gelmez dedik. Cumartesi anneler’inden KHK direniÅŸlerine kadar, bugün sokaÄŸa çÄ±kan herkesi tehdit ederek ÅŸiddetle iÅŸkenceyle gözaltÄ±na alan ve tutuklamalarla sokaklarÄ± yasaklamaya çalÄ±ÅŸan hükümettir" dedi.

'ARKADAÅžLARIMIZ KARANTÄ°NA BÖLÜMÜNDE VE TECRÄ°TTE'

KHK ile iÅŸlerinden ihraç edildikten sonra Ä°stanbul’daki BakÄ±rköy Cumhuriyet MeydanÄ±’nda eylem yapan Selvi Polat ve Nursel TanrÄ±verdi 74. haftalarÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran PanuÅŸ, "BakÄ±rköy Adliyesi’ne götürülen Polat ve TanrÄ±verdi, “Kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri düzenleme yönetme bunlarÄ±n hareketlerine katÄ±lma” iddiasÄ±yla, tutuklamaya talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliÄŸine sevk edildi. BakÄ±rköy 1’inci Sulh Ceza HâkimliÄŸi, Polat ve TanrÄ±verdi’yi adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±raktÄ±. Kararda haklarÄ±nda kamu davasÄ± açÄ±la kadar BakÄ±rköy Cumhuriyet MeydanÄ±’na 200 metreden fazla yaklaÅŸmalarÄ± yasaklandÄ±. Dünya da eÅŸi benzeri olmayan bir alan yasaklamasÄ± ile cezasÄ± verildi. ArdÄ±ndan BakÄ±rköy Özgürlük MeydanÄ±’nda eylem yaptÄ±klarÄ± sÄ±rada gözaltÄ±na alÄ±nan ve 21 AÄŸustos’ta çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkeme tarafÄ±ndan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z Nursel TanrÄ±verdi ve Selvi tutuklandÄ±. Åžu anda arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z BakÄ±rköy cezaevinde ve karantina bölümündedir ve tecritte tutulmaktadÄ±rlar. Nursel TanrÄ±verdi ve Selvi Polat ÅŸahsÄ±nda tüm tutsak arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±n istiyoruz. Çünkü iÅŸimizi istemek, direnmek ve eylem yapmak suç deÄŸildir" diye konuÅŸtu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 17:33

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