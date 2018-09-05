Ä°hracat bedelini TÃ¼rkiyeâ€™ye getirme zorunluluÄŸu

Ä°hracat bedellerinin yurda getirilme sÃ¼resi 180 gÃ¼nÃ¼ geÃ§emeyecek ve yÃ¼zde 80'inin bir bankaya satÄ±lmasÄ± zorunlu olacak ÅŸekilde dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±.

Ä°hracat bedellerinin yurda getirilme esaslarÄ±nÄ± düzenleyen Türk ParasÄ± KÄ±ymetini Koruma HakkÄ±nda TebliÄŸ yayÄ±mlandÄ±. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyecek ve en az yüzde 80'inin bir bankaya satÄ±lmasÄ± zorunlu olacak.

Ä°hracat bedellerinin yurda getirilmesinde süre sÄ±nÄ±rÄ± da dahil esaslarÄ± düzenleyen Türk parasÄ± kÄ±ymetini koruma hakkÄ±nda 32 sayÄ±lÄ± karara iliÅŸkin tebliÄŸ yayÄ±mlandÄ±. TebliÄŸ dün yürürlüÄŸe girdi ve altÄ± ay süresince geçerli olacak.

Resmi Gazete'nin dünkü sayÄ±sÄ±nda yer alan Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tebliÄŸine göre, Türkiye'de yerleÅŸik kiÅŸiler tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen ihracat iÅŸlemlerine iliÅŸkin bedeller, ithalatçÄ±nÄ±n ödemesi sonrasÄ± doÄŸrudan ve gecikmeksizin ihracata aracÄ±lÄ±k eden bankaya transfer edilecek veya getirilecek.

Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyecek. Söz konusu bedellerin en az yüzde 80'inin bir bankaya satÄ±lmasÄ± zorunlu olacak.

Ä°hracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunlu olacak.

PEÅžÄ°N DÖVÄ°Z KARÅžILIÄžI Ä°HRACATA SÜRE SINIRI

TebliÄŸe göre, peÅŸin döviz karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ihracatÄ±n 24 ay içinde gerçekleÅŸtirilmesi zorunlu tutuldu. Ä°hracat belgeleri kapsamÄ±nda saÄŸlanan peÅŸin dövizlerin kullanÄ±m süresi, ek süreler de dahil olmak üzere belge süresi kadar olacak.

TamamÄ± tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatÄ± gerçekleÅŸtirilemeyen peÅŸin dövizler prefinansman hükümlerine tabi olacak.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na müteahhit firmalarca yapÄ±lacak ihracatÄ±n bedelinin 365 gün, konsinye yoluyla yapÄ±lacak ihracatta bedelin 180 gün, yurt dÄ±ÅŸÄ±na geçici ihracÄ± yapÄ±lan mallarÄ±n verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satÄ±lmasÄ± halinde bedelinin 90 gün, kredili veya kiralama yoluyla yapÄ±lan ihracatta, ihracat bedelinin 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satÄ±lmasÄ± zorunlu olacak.

Ä°hraç edilen mallarÄ±n bedelinin süresinde yurda getirilerek, bankalara satÄ±lmasÄ±ndan ve ihracat hesabÄ±nÄ±n süresinde kapatÄ±lmasÄ±ndan ihracatçÄ±lar sorumlu tutuldu. Ä°hracata aracÄ±lÄ±k eden bankalar ihracat bedellerinin yurda getirilmesini ve satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± izlemekle yükümlü olacak. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 17:27

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