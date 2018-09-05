10 Ekim KatliamÄ±nda bakanlÄ±k ve valilik tazminata mahkum edildi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ankara ValiliÄŸi, Ankara KatliamÄ±'nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Mesut Mak'Ä±n ailesine tazminat Ã¶demeye mahkum edildi.

Birkan BULUT

Serpil BERK

Ankara/Dersim

10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Emek Partisi üyesi Mesut Mak'Ä±n ailesinin açtÄ±ÄŸÄ± dava sonucunda, Ankara 12. Ä°dare Mahkemesi Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ankara ValiliÄŸi'ni 400 bin TL manevi tazminata mahkum etti. Oy birliÄŸiyle alÄ±nan kararÄ±n sosyal risk gerekçesine karÅŸÄ± oy kullan mahkeme baÅŸkanÄ± ise “mülkiye müfettiÅŸlerince tespit edilen kusurun uzun süre terör deneyimi olan bir devlette ihmal olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±” söyledi.

10 Ekim 2015’te KESK, DÄ°SK, TMMOB ve TTB öncülüÄŸündeki ‘Emek, BarÄ±ÅŸ ve Demokrasi Mitingi’nde IÅžÄ°D saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden TarÄ±m Orkam Sen Ä°zmir Åžube yöneticiliÄŸi de yapan Emek Partisi üyesi Mesut Mak’Ä±n ailesinin Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ankara ValiliÄŸine açtÄ±ÄŸÄ± dava karar baÄŸlandÄ±. Mak ailesinin 700 bin TL manevi tazminat talep ettiÄŸi davada, Ankara 12. Ä°dare Mahkemesi sosyal risk ilkesi uyarÄ±nca saldÄ±rÄ±yÄ± engellemedikleri için Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± ve Ankara ValiliÄŸi'ni tazminata mahkum etti. Kararda aileye toplamda 400 bin TL manevi tazminat ödenmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

MAHKEME BAÅžKANI GEREKÇEYÄ° YETERSÄ°Z BULDU

Tazminat ödenmesi kararÄ± oy birliÄŸi ile alÄ±nÄ±rken, mahkeme baÅŸkanÄ± Fetih SayÄ±n sosyal riskin yeterli gerekçe olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek karÅŸÄ± oy kullandÄ±. SayÄ±n emniyetin elindeki istihbarat bilgisini iletmediÄŸini ifade etti. Elinde yakÄ±n tarihli istihbari bilgi bulunan idarenin önceki standart uygulamasÄ±ndan dahi ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu bilginin ilgili birimlere iletilmesi, güvenlik tedbirlerinin alÄ±nmasÄ± noktasÄ±nda gerekli ve yeterli hassasiyeti göstermediÄŸi ve bu suretle hizmet kusuru bulunduÄŸunu vurgulayan SayÄ±n, benzer terör eylemlerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, herkesin kalabalÄ±k ortamlardan uzak durma konusunda birbirini uyardÄ±ÄŸÄ± bir dönemde elde edilen hayati önemdeki istihbari bilginin özellikle miting gibi kalabalÄ±k alanlarda canlÄ± bomba eylemine iliÅŸkin olmasÄ±na raÄŸmen paylaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Bu konuda önlem almasÄ± gereken birimlere iletilmesinde mülkiye müfettiÅŸlerince tespit edilen kusurun uzun süre terör deneyimi olan bir devlette ihmal olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SayÄ±n, hizmet kusuru gerekçesiyle tazminat miktarÄ±na hükmedilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

AÄ°LENÄ°N AVUKATI: AÄžIR HÄ°ZMET KUSURU

KararÄ± Evrensel'e deÄŸerlendiren Dersim Baro BaÅŸkanÄ± ve ailenin avukatÄ± BarÄ±ÅŸ YÄ±ldÄ±rÄ±m, Mesut Mak’Ä±n ölümüyle anne- babasÄ± ve kardeÅŸleri adÄ±na hukuksal süreç baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “ Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ankara ValiliÄŸi hakkÄ±nda gerçekleÅŸtirilen eylem öncesi gerekli güvenlik önlemlerinin 2509 sayÄ±lÄ± kanun çerçevesinde alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ettik. EÄŸer istihbarat bilgileri doÄŸrultusunda bu tedbirler alÄ±nmÄ±ÅŸ olsaydÄ± bu hadisenin meydana gelmeyeceÄŸini müvekkillerin de yakÄ±nlarÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmeyeceÄŸini ifade ederek, aÄŸÄ±r hizmet kusuru bulunduÄŸunu belirttik. AnayasanÄ±n 125. Maddesine göre devletin kendi kusurundan dolayÄ± meydana gelen eylemler sonucu gerçekleÅŸen zararlarÄ± da karÅŸÄ±lamasÄ± gerektiÄŸini savunduk. Ankara Ä°dare Mahkemesi anne- baba ve 2 kardeÅŸe 400 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi” dedi.

‘MAHKEME BAÅžKANI HÄ°ZMET KUSURU BULUNMAKTADIR’

Mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n gerekçedeki karÅŸÄ± oyuna da deÄŸinen YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Kararda sosyal risk ilkesine dayanÄ±ldÄ±. Sosyal risk ilkesi devletin önlemekle yükümlü olduÄŸu halde önleyemediÄŸi terör saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaynaklÄ± meydana gelen zararlarÄ±n devlet tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸidir. Biz buna da sosyal risk kusuru deÄŸil hizmet kusuru, yani güvenlik hizmetini yerine getirmemesinden kaynaklÄ± meydana gelen zararÄ±n bu ÅŸekilde karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini ifade ettik. Mahkeme baÅŸkanÄ± da karara bizim görüÅŸümüz doÄŸrultusunda karÅŸÄ± oy ÅŸerhi koydu” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 18:16

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